Az egyre népszerűbb rendezvénynek immár a Szolnoki Tenisz Klub ad otthont. A nevezéseket reggel kilenckor lehet leadni, a szervezők tizenkettő-tizennégy páros érkezésére számítanak. Idén több csapat is jelezte részvételi szándékát vármegyénk határán túlról, így a szolnoki tengósok mellett várhatóan Budapestről, Miskolcról és Vácról is érkeznek a sportágért rajongók. Többségben lesznek persze a helyiek kötődésű lábteniszezők, akik remélik azért, hogy idén sem szakad meg a hagyomány és Szolnokon marad a kupa, csakúgy, mint a korábbi években is.

Nagyszerű környezetben, várhatóan szép időben kerül sor a rendezvényre, amelyen a végén vacsorával is várják a résztvevőket, akiknek remélhetően többen is szurkolnak majd a helyszínen a nap folyamán.