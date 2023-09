Hat mérkőzést követően nulla ponttal áll a Kunhegyes a vármegyei I. osztályban. A sikertelen szereplés miatt pedig úgy döntöttek a klubnál, hogy a továbbiakban nem Tar Tibor segíti Szabó György vezetőedző munkáját a felnőtt együttesnél. A helyére Rózsa István lépett, aki eddig is a klub kötelékében dolgozott – az előző szezonban hét alkalommal játékosként is szerepelt a bajnokságban–, az elmúlt hétvégén, a Jászberény ellen már ő tevékenykedett a vezetőedző mellett. Rózsa nagy segítségére lesz Szabónak a gárda felkészítésében, így ő vezeti az edzéseket, és a csapat összeállításából is kiveszi a részét.