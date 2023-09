Kaposváron rendezték még nyáron az U15-ös korosztály Európa-bajnokságát, amelyen a lányok 39 kilogrammos súlycsoportjában a szolnoki, a Vasas színeiben versenyző Sillei Janka diadalmaskodott. Janka akkor a horvát Lara Blazekovicot és a bolgár Hriszjana Hrisztovát egyaránt tussal legyőzve jutott be a fináléba, ahol az orosz Angelina Aljakbarovával találkozott, és mögékerüléssel, valamint passzivitási ponttal 3–0-ra legyőzte.

Az Eb-győztes tehetség édesanyja, Szakács Szilvia lapunknak most elmondta azt is, a birkózó korengedménnyel indulhatott a kontinensbajnokságon, mivel akkor még a 13 éves kort sem töltötte be. Megtudtuk azt is: az ifjú birkózót – a Vasas tréningjein felül – nevelőapja készíti fel az összecsapásokra. Edzője, Wöller Gergő szorgalmas, erős, remek fejű versenyzőnek nevezte korábban a szolnoki lányt.