A múlt héten egy remek mérkőzésen játszott döntetlent a Cegléd az Angyalföldi Sportiskola otthonában, ezúttal Tatabányán volt fellépése Sűrű Dezső csapatának.

Az átigazolási időszakban megerősödött hazai gárda már a találkozó első negyedében kétgólos előnyre tett szert, igazolva jó hírét (4-2). Szépített ugyan a Cegléd, de a folytatásban is csak loholt az eredmény után. Többször is utolérték azonban őket, de a pontosabban célzó hazaiak az utolsó negyedig (10-10) rendre maguknál tartották az előnyt. Nagyon változatos volt a palettájuk, az akciógólok mellett megúszásból, büntetőből és előnyből is eredményesek voltak, ám a Cegléd az utolsó felvonásban kétszer is megszerezte a vezetést (11-12).

Az “i”-re a pontot végül nem sikerült Süveges Mátééknak feltenniük, hiszen a Tatabánya az utolsó percekben a maga javára fordította a mérkőzést.

Sűrű Dezső: Nem sikerült megszereznünk az első győzelmünket a jól játszó Tatabánya ellen. Egyéni hibák is hozzájárultak vereségünkhöz.

TVSE - Ceglédi VSE 13-12 (4-3, 3-3, 3-4, 3-2)

Tatabánya, 50 néző, vezette: Kovács István Gergely, Némethy Richárd

Cegléd: Hörömpő - Magyar B. 2, Zeman 2, Reményi 1, Nagy R. 2, SÜVEGES 2, Kovács M. 1. Csere: Szirmai 1, Hajdú, Pataki 1, Balla, Szabó R. Edző: Sűrű Dezső.

Gól - akcióból: 15/5, ill. 24/9.

Gól - büntetőből: 4/2, ill. 0/0.

Gól - emberelőnyből: 5/4, ill. 10/3.