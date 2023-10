– Általános iskolásként magam is Keserű Sándortól tanultam meg az úszás alapjait. Az ő felkészültsége, türelme, személyre szabott oktatása is hozzájárult ahhoz, hogy testnevelő lettem – állítja Kun László, aki már húsz éve edzőtársa egykori tanárának.

– Több mint három évtizede érkeztem testnevelőként Karcagra, előbb Püspökladányba vittem át a gyerekeket úszásoktatásra, majd amikor megépült Karcagon az uszoda, azóta itt folytatom – idézi a kezdeteket Keserű Sándor, aki jelenleg a kisújszállási Illéssy Sándor Baptista Középiskola testnevelője, Kun László pedig a Kádas György EGYMI Karcagi Tagintézményében dolgozik testnevelőként. Mindketten közreműködtek a testnevelő kollégákkal abban is, hogy a triatlon is népszerű legyen, az elmúlt években ott is szép sikereket értek el tanítványaik.

És hogy mit ad az edzőknek az úszás?

Sokszor megnyugvást, hiszen ha úgy érzik, kicsit nehezebbek a hétköznapok, kimennek az uszodába, és úsznak egyet, közben tervezik a következő feladatokat, vagy csak a tempóznak, és közben feltöltődnek energiával.

Keserű Sándor a negyedik, Kun László a harmadik generációt tanítja az úszás alapjaira.

– Nagyon örülök, hogy a koronavírus után újraindulhatott az úszásoktatás és a versenyzés. Ebben támogatnak bennünket a szülők, az önkormányzat, hiszen a Karcagi Sportegyesület Úszó Szakosztályaként működünk, és az Akácliget Fürdő vezetőségétől is minden segítséget megkapunk az edzésekhez. Sajnos az elmúlt négy év alatt egy korosztálynyi gyermek felnőtt, és közben kiesett a versenyzési lehetőségből, most azonban újra indulhattunk. Jelenleg a szakosztályunkban tizenhárom olyan iskoláskorú gyermek van, akiket már indíthatunk versenyeken, szerencsére vannak többen, akik egyre jobbak lesznek, legközelebb már ők is megmérettetik magukat – szögezi le Kun László.

Mi olyan edzők vagyunk, akik türelemmel foglalkozunk a gyerekekkel, azt szeretnénk, hogy tanuljon meg rendesen úszni, legyenek sikerélményei. Ha csak úszni akar, és versenyezni nem, az sem baj, hiszen a mozgás a legfontosabb. Egyre több a gerincferdüléses, az elhízott gyermek, akik a számítógép mellől sem akarnak felállni, így mi értékeljük azokat, akik csak a mozgás öröméért járnak hozzánk edzésre, és nem az érmekért úsznak

– mondja Keserű Sándor.

A két edző nyáron óvodásoknak tart úszásoktatást, a tíz nap alatt az alapokat tanítják meg a szülők örömére, így nyaraláskor biztonságosan mehetnek vízbe gyermekeik.

Vannak, akik aztán szakosztályi keretek között folytatják az úszást: aki Laci bácsinál kinőtte a tanuszodát, az átmegy Sanyi bácsihoz az uszodába, és ott folytatja az edzést. Ezeket a szülők is látogatják, és van, amikor együtt tempóznak az uszodában gyermekükkel.