Az összeállás és az összeállítás is dönthet ma Sopronban, a Szolnoki Olajbányász nyugat-magyarországi vendégjátékán.

Utóbbival, az összeállítással nem fogott mellé a múlt heti NB I.-es bajnoki nyitányon a Tisza-partiakat irányító Miodrag Rajkovics. A szerb tréner magyar játékosait állította előtérbe a Paks elleni első szezonbeli mérkőzésen, ami végül 73–67-es piros-fekete győzelmet hozott. Az Olaj háza táján joggal bízhatnak benne, hogy a többek között Pallai Tamás, Lukács Norbert, Rudner Gábor fémjelezte szolnoki magyar egység idénybeli első vendégmeccsükön is húzza a csapatot. Mindez pedig ha kiegészül az egyre biztatóbb formába lendülő légiósok jó játékával, könnyen meghozhatja a sikert a szolnokiaknak.

Az összeállás leginkább a Sopron számára kulcskérdés. Az immár Bors Miklós által vezetett, ez évre szinte teljesen átalakult együttes az első mérkőzésen 83–80-ra kikapott Kecskeméten – vereségük okaként pedig a játékoskeretüket megtizedelő sérülések, betegségek jelölhetők meg. Továbbá az a tény, hogy két légiós – Nick Banyard és Dayon Griffin – is az 24. órában csatlakozott hozzájuk. Banyard esetében ez látszott is a KTE ellen (mindössze hat pontot szerzett), az előző idényben néhány meccs erejéig az Olajbányászt is kisegítő Griffin ellenben egyből 23 pontot szórt – jó lesz rá vigyázni egykori társainak.

A címvédő, és az első fordulóban a Pécsnek rendes játékidőben 112 pontot dobó Falco KC Szombathely ezúttal az Honvéd otthonába látogat. A fővárosiak az nyitányon egy negyedet leszámítva pariban voltak a tavalyi döntős Fehérvárral. Utóbbiak a meglepetésgyőzelemmel kezdő Szedeákhoz látogatnak. A forduló érdekes párosításai közé tartozik az idényt nagy reményekkel kezdő Paks összecsapása a mindig mindenre képes Körmend ellen.

A 2. forduló párosításai:

Péntek: DEAC–Duna Aszfalt DTKH Kecskemét 79–71, Kometa Kaposvári KK–NKA Pécs 94–80. Szombat: Budapesti Honvéd–Falco KC Szombathely, Sopron KC–Szolnoki Olajbányász, SZTE Szedeák–Arconic Alba Fehérvár, 18.00, OSE Lions–Zalakerámia ZTE KK, 19.00. Vasárnap: Atomerőmű SE–Egis Körmend, 18.00.