A bajnokság előtt az egyik éremesélyesnek tartott gárda jelenleg kilencedik, trénerük szerint aktuális helyezésük reálisnak mondható. A Karcag gyengén kezdte a szezont ės hét forduló után mindössze a tizenkettedik helyet foglalta el a tabellán. A következő alkalommal Debrecenben már nem Csillag László ült a kispadon, ám Varga Attila a DVSC II. elleni meccset még a lelátóról nézte végig. Az újabb vereséget követően – csak a tizenkettedik volt ekkor a gárda – vette át a csapat irányítását az új edző. Vezetésével jobban szerepeltek ugyan, de a hőn áhított dobogótól nyolc pont választja el őket a tavaszi folytatás előtt.

– Hogyan jellemezné, milyen csapatot vett át?

– Fegyelmezetlen, egyáltalán nem céltudatos együttest láttam a kis Loki ellen, amelyből a hit, az alázat és az egység egyaránt hiányzott – nyilatkozta hírportálunknak Varga Attila, a Karcag vezetőedzője. – Az első feladatom az volt, hogy minél hamarabb összekovácsoljam a társaságot, abban hiszek, hogy csak együtt sikerülhet jobb eredményt elérni.

– Milyen elképzelésekkel látott munkához, mit szeretett volna elérni?

– Egy profibb szemléletet igyekeztem kialakítani, keményebb és alázatos munkával, lépésről lépésre haladva, semmit el nem sietve igyekeztünk dolgozni. Mindig az aktuális meccsel foglalkoztunk, de közben tudtuk, a fejlődéshez idő és türelem szükséges, illetve, hogy a rövid távon elért siker a jövő eredményességének záloga.

– Feltételezem, hogy a vezetőség is támasztott önnel szemben elvárásokat.

– Szeretném leszögezni, hogy nem a feljutást várta el tőlem az elnökség, inkább azt, hogy az őszi eredményekkel erősítsem meg az együttes helyét a középmezőnyben úgy, hogy behozható legyen a ponthátrány, a téli felkészülés után legyen esély felzárkózni az élmezőnyhöz.

– Reális lehet ez a cél, hogy látja ezt tíz levezényelt mérkőzés után?

– Nyolc pontra vagyunk a dobogótól, szerintem van esély arra, hogy tavasszal közelebb kerüljünk a közvetlen élmezőnyhöz. Ebben a sportágban már megszokhattuk, hogy mindenkinek van véleménye egy adott csapat teljesítményéről, nincs ez másképp itt sem. Nekem azonban ott vannak az általam látottak, amire támaszkodhatok. Véleményem szerint jobb félév elé nézhetünk, bízom abban, hogy egy eredményes felkészüléssel tovább fejlődik majd az együttes.

– Összességében mit gondol csapata eddigi teljesítményéről?

– Azon a tíz meccsen, amelyeken már én irányítottam a gárdát, hatvan százalék fölötti a mutatónk. Igazából csak a Gyöngyös és a Hatvan elleni döntetleneket sajnálom, ellenük győzelmi esélyeket szalasztottunk el. Az újpesti és a kisvárdai vereségek, illetve a DEAC elleni pontvesztés benne voltak a pakliban.

– Akadt kiemelkedő teljesítmény a csapatban akit név szerint is érdemes megemlíteni?

– Már korábban is utaltam rá, hogy elsősorban csapatban gondolkodom, de Gránicz Patrik kilenc találata mellett azért nem lehet szó nélkül elmenni. Rajta kívül is vannak tehetséges játékosaink, a fiatalok között is, akikben úgy gondolom, hogy rejlik potenciál.

– Lehet változás télen a keretben?

– A bajnokság után két hétig még edzésben maradtunk, a programba edzőmérkőzéseket is beiktattunk – egy győzelem a DVSC II. ellen és egy vereség a Kecskemét II.-vel szemben. Ezeken három játékost is teszteltünk, de konkrétumokat még nem tudok mondani, az biztos, hogy minden csapatrészünkre ráférne az erősítés. Január harmadikától egyéni edzéstervek alapján kezdik a felkészülést a fiúk, a közös tréningeket pedig tizenötödikétől indítjuk, nyolc felkészülési mérkőzés szerepel a terveink között.

A házi góllövőlista élmezőnye:

9 gólos: Gránicz Patrik

2 gólosok: Antics Dimitrije, Dan-Marius Constantinescu, Győri Benjámin, Hujbert Botond