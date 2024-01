Jászberényi KSE–Budafok 89–76 (24–22, 24–22, 21–16, 20–16)

Jászberény, Bercsényi csarnok. Vezette: Sallai István József, Domán István, Bács Csaba (Zalai Ákos István)

JKSE: DÉKÁNY 11, DUNAI 21/9, Boka-Magó 5/3, Rátvay 8, MELEG 17. Csere: Orosz 6, Santiago 7, Mester 11/3, Német Á 3/3, Pilinszki, Horváth N. Edző: Puskás Artúr.

Három egymás után három elveszített mérkőzés után lépett pályára szombaton, hazai pályán a Jászberény, a férfi másodosztály alapszakaszának 16. fordulójában – úgy kellett nekik a győzelem, mint szomjazónak egy kulacsnyi friss víz. Az üdítő siker nem is maradt el: Puskás Artúr csapata egy végig ügyesen kézben tartott mérkőzésen, lassanként felszámolva a vendég Budafok ellenállását tudott nyerni. Tizenhat forduló után hat győzelemmel és tíz vereséggel a kilencedik helyen állnak az NB I/B kilencedik helyén, vagyis tíz fordulóval az alapszakasz vége előtt még simán elérhetik a rájátszást érő helyek egyikét.

– Nem hiszem, hogy ez volt a JKSE történetének a legszebb győzelme, de mi ennek is nagyon örülünk. Azt gondolom, a lelkes szurkolótáborunk is így van ezzel – vélekedett a mérkőzés után a JKSE vezetőedzője. Puskás Artúr szerint ez egy amolyan „kőlegördítő” győzelem volt a szívekről. – Nagyon vártuk már ezt a sikert, gyakorlatilag Kucsora Csabi távozása óta most tudtunk majdnem teljes kerettel kiállni egy mérkőzésre – nyilatkozta a szakvezető, hozzátéve, innentől már a soron következő, Salgótarján elleni nagyon fontos találkozóra koncentrálnak.