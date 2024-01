Az elmúlt ősszel lejátszott tizenhárom forduló megér egy kis visszatekintőt. A címvédő, listavezető Ferencváros kimagaslik a honi mezőnyből, még pontot sem veszítettek. Egyértelmű, hogy a bajnoki cím toronymagas esélyesei a zöld sapkások, akik a nyár végén a Magyar Kupa-győzelmet már begyűjtötték. A legnagyobb kihívójuknak tartott Vasast és a BVSC-t négy-négy, az OSC-t , valamint a Honvédot három-három góllal verték Varga Dénesék. Egyértelmű, hogy az a csapat lesz a bajnok, amelyik le tudja győzni a Ferencvárost. Egyelőre úgy tűnik, nehéz lesz megtörni a Fradi hegemóniáját. Mint ahogy várható volt, a mostani évadban is hat együttes küzd a legjobb négy közé jutásért.

A folytatásban a hét fordulón át tartó középszakaszban az 1–8. és a 9–14. helyezettek egymás ellen játszanak. Akik az alapszakaszban pályaválasztók voltak, a folytatásban vendégként szerepelnek. A középszakasz végén az 1–4. helyezettek az érmekért, a további együttesek a helyezésekért, a hátsó régió csapatai a bennmaradásért lesznek érdekeltek.

Az alapszakaszt az ötödik pozícióban záró szolnoki legénység egy rövid decemberi pihenőt követően teszi a dolgát: a napi tréningek mellett edzőmérkőzésekkel készül a középszakasz küzdelmeire.

– Büszkék vagyunk, hogy három játékost – Bányai Márk, Szeghalmi Zsombor, Vismeg Zsombor – adtunk az Eb-n negyedik helyen végző válogatottba – mondta lapunknak, Hangay Zoltán, a Szolnok vezetőedzője. – Ők és centerünk, Ágh György hiányoztak a felkészülésünk eddigi periódusából. Utóbbi játékos nem került be az Eb-keretbe, a vb-re készülő csapattal dolgozik Budapesten. Hétfőtől három mezőnyemberünk visszatér sorainkba. Kapusunk, Bányai Márk továbbra is a válogatottal készül a világbajnokságra. A programban az úszó- és kondiedzések mellett gyakorlómeccseket is játszottunk a Szentes, a BVSC és a Miskolc ellen.

Az alapszakasz Dózsát is érintő történéseiről annyit, hogy a legjobb négy közé igyekvő szolnoki gárdának nem okoztak gondot az alsóházi csapatok. A rangadók közül az OSC idegenbeli legyőzése, a Fradi és a Vasas ellen mutatott teljesítményük azt mutatta, hogy számolni kell a szolnoki együttessel. Ám ha többre és jobbra vágynak, nem engedhetnek meg maguknak olyan játékot, mint amit a BVSC-vel és a Kaposvárral szemben mutattak.

Én azt gondolom, hogy azért többször nyújtottunk jobb teljesítményt, mint gyengébbet

– folytatta Hangay Zoltán.

– Az igaz, hogy a Vasas és a BVSC is csak egy-egy gyenge negyedünk volt, mindezeknek köszönhetően elveszítettük mindkét összecsapást. A Fradival mi játszottuk a legszorosabb meccset, rutintalanságunk miatt veszítettük el a bajnoki pontot. A Kaposvárral szembeni hazai vereségünket pedig egyszerűen nem lehet megmagyarázni. Egy biztos, a jövőben jóval kiegyensúlyozottabb teljesítményt kell nyújtanunk, ha legfőbb célunkat, a négy közé jutást el akarjuk érni. Saját kezünkben van a sorsunk, ha a középszakasz március 2-i hazai rajtján legyőzzük az OSC-t, megmarad az esélyünk a negyedik hely megszerzésére. Ennek szellemében dolgozunk tovább – tette hozzá a szakember.