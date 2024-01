Mint a régi szép időkben is oly' sokszor, ismét Báder Márton kezében volt a Szolnoki Olajbányász sorsa. Pontosabban az övében is. Az Olajbányász egykori kiválósága, aki tavaly május óta a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének az elnöke, valamint Bodnár Péter főtitkár sorsolták ki ugyanis kedden a Zsíros Tibor Férfi Magyar Kupa 2024-es negyeddöntőinek párosításait.

Az NHSZ-Szolnoki Olajbányász nevét tartalmazó cetli végül nem a centerként Szolnokon hat szezont is lehúzó Báder kezében akadt meg, de addigra már mindegy is volt. Az Olajbányászt utoljára húzták a kalapból, így addigra már kiderült, a csapat ellenfele a DEAC lesz január 24-ei negyeddöntőben. És mivel az Olaj állt jobban a mezőny kialakulásakor az alapszakaszban, a piros-feketék lesznek a pályaválasztók is.

Mindjárt a negyeddöntőben egyébként „szuperrangadót” is tartanak, mivel a Falco és az Alba Fehérvár csapatát – az alapszakasz első és második helyen álló együtteseit – egymás ellen sorsolták össze.

Párosítások: Falco KC–Alba Fehérvár, SZTE-Szedeák–Egis Körmend, ZTE KK–NKA Pécs, NHSZ-Szolnoki Olajbányász–DEAC.