A válogatott játékosok biztosan nem panaszkodhatnak a tétlenségre, hiszen januári zágrábi Eb-t követően február elején már világbajnokságon ugranak medencébe Dohában. Alaposan megfiatalított férfi csapatunk a negyedik helyen zárt a horvát fővárosban. A bravúrosan szereplő alakulatból három játékos marad meg hírmondónak, köztük a szolnokiak kapusa, Bányai Márk, a további tizenkét játékos tagja volt a tavaly júliusban Fukuokában világbajnoki címet szerző csapatunknak.

– Volt bennem egy olyan gondolat, hogy meg lehet csípni valamelyik világversenyt, mert nagyon jó szezonom van. Persze meglepett kicsit, hogy ott lehettem az Eb-n és most a vb-re is mehetek, de kisgyerekkorom óta készülök arra, hogy majd egyszer ezekkel a nagy játékosokkal egy világversenyen játszhatok – magyarázta a szolnoki kapus a honi szövetség hivatalos honlapján, aki azt is hozzátette, hogy sokat javult a sérült könyöke, és bár még a passzoknál kicsit érzi, de ez nem megakadályozza majd a játékban.

A lebonyolításról annyit, hogy a mienk D jelű kvartettben a román (hétfő: 18.30), az olasz (szerda: 18.30), valamint kazah gárda (péntek: 8.30) társágában szerepelnek.

Tehát a csoportkörben a románok után jönnek az olaszok, akiket előbb legyőztünk az Eb-n, ők revánsot vettek a bronzcsatában.

Ezúttal is fontos lenne a csoport élén végezni és egyből a negyedöntőbe jutni, ellenkező esetben a keresztjáték során nagy valószínűséggel a szerb, montenegrói, amerikai trió valamelyike várhat ránk, és a két délszláv együttesnek nincs még kvótája.

A felkészülésről ekképp nyilatkozott Varga Zsolt válogatottunk szövetségi kapitánya, ugyancsak a honi szövetség honlapján.

– Két világverseny van a szezon közepén, az Eb-re részben más csapat utazott, a másik része itthon edzett. A Zágrábból hazatérők ötnapos pihenőt kaptak, a fizikális forma náluk lefelé mutatott, ami egy nagy torna után nem is csoda, de játékban voltak. A másik felénél pont fordított volt a helyzet: jobb állapotban voltak, csak a robbanékonyságon kellett dolgozni, viszont játékhiánnyal küzdöttek. A kettő társaságot kell az olasz mérkőzésig egy szintre hozni mindkét dologban, és még össze is kell szokniuk a rajtig.

Erre most nem öt-hat, hanem két hetünk volt, de ennek is megvan a maga oka és minden csapatnak nehézséget okoz. Meglátjuk, kinek hogyan sikerül. Mi távolabbra néző tervvel is megyünk, de fontos szerepe van a vb-nek, ha az összképet nézzük.

Ellenben rossz hír a mienknek, hogy az egykori szolnoki játékos, a kétszeres világbajnok Varga Dénes betegsége miatt nem tarhatott társaival Dohába. Ha minden jól megy, a játékos néhány napon belül csatlakozhat társaihoz.