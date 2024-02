A sportág egyik legnevesebb európai szakportálja, a Handball-Planet a torna előtt mindössze a tizenharmadik helyre rangsorolta nemzeti csapatunkat. Minderre alaposan rácáfoltak a mieink, hiszen ötödik helyen zártak. Ezzel egyben emelték az elvárosokat is, a közvélemény és a szakma is számít arra, hogy a magyar együttes harcolja ki az olimpiai részvételt a március 14-én kezdődő tornán.

– Most a napos oldalon áll válogatottunk – kezdte Bendó Csaba, aki egykoron 107 alkalommal húzta magára a címeres mezt, többek között Eb-n és vb-n is szerepelt, ám egy sérülés miatt lemaradt a 2004-es olimpiai részvételről. – Csapatunkban jó arányban vannak a rutinos, sok nagy csatát megélt és a fiatal, tehetséges játékosok. Ráadásul van merítési lehetősége a szakmai stábnak, úgy érzem és látom is, hogy jó úton jár csapatunk. Fiataljaink szerencsésen átestek a tűzkeresztségen, bírják a nyomást, de nagy terhet nem szabad rájuk rakni.

– Úgy tudjuk, hogy ön is jól ismeri a most feltűnt fiatalokat, méghozzá a serdülő válogatottból.

– Igen, évekig masszőrként dolgoztam a serdülő válogatottnál, a 2002-ben született fiúk közül Palasics Kristóf, Imre Bence, Ilic Zoran, Fazekas Gergő és a Krakovszki testvérek, Zsolt és Bence. Vannak még jó néhányan ebből a korosztályból, akik majd helyet követelhetnek maguknak a válogatottban. Egyébiránt rendes srácokról van szó, akikre lehet számítani, és az eddigi eredményeiktől sem szálltak el.

– Maradjunk még az Eb-nél. A csoportelsőség után többet várt a csapattól?

– Ami számomra pozitív volt, hogy válogatottunk nem elégedett meg azzal, hogy csoportelső és két pontot visz magával a középdöntőbe, hanem a további meccseken is nagyon oda tette magát, többet akart kihozni a mérkőzéssorozatból. Az osztrákok elleni vereség után sem veszítették el a fonalat, jó játékkal legyőzték a horvátokat. A németekkel szemben egy szorosabb meccs is kinézett, míg a francia együttes más kategória, mint tudjuk, meg is nyerték az Eb-t. Visszatérve az osztrákoktól elszenvedett vereségre, nemcsak a játékosok, hanem Chema Rodríguez szövetségi kapitány is egy kicsit belealudt a mérkőzésbe. Ettől függetlenül a spanyol szakember nagyszerűen felkészítette a társaságot. Jól sült el a kétirányítós játék, amikor a Hanusz Egon, Fazekas Gergő duó vette kezébe a karmesteri pálcát. Nem feledve Lékai Máté rutinos, okos játékát. Ami a legnagyobb pozitívum, hogy a játékosok bíznak, hisznek a kapitányban. Jó eredmény az ötödik hely, ne feledjük, a kézilabdában az Európa-bajnokság a legkeményebb sorozat, hiszen itt játszanak a legjobb válogatottak.

– Mit várhatunk a hat hét múlva rajtoló olimpia selejtezőn?

– Az Eb-n erős a mezőny, az olimpián szerepelni viszont óriási dicsőség és értékmérő. Kevesebb csapat indul, nincs annyi meccs, talán könnyebb eredményt elérni. Ellenben különösen Európából nehéz kiharcolni a részvételt. Norvégiával, Portugáliával és Tunéziával leszünk egy csoportban, és csak kettő juthat ki az ötkarikás játékokra. Egyik gárda sem gyenge, de nem is verhetetlen.

Merjünk nagyot álmodni, legyünk ott az olimpián!