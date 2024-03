Újbuda MAFC–Jászberényi KSE 84–72 (17–14, 22–19, 20–17, 25–22)

Budapest, 300 néző. V.: Benczur T., Söjtöry T., Szőts D.

Jászberény: Dunai 11/6, SANTIAGO 15, Boka-Magó 11/9, MELEG 10/6, RÁTVAY 11. Cs: Mester 10/9, Oroszi 2, Dékány 2, Horváth N. Edző: Puskás Artúr.

Oroszi Bence (labdával) és jászberényi társai nem tudtak meglepetést okozni a fővárosba

Forrás: Hunbasket.hu

Hamar kézbe vette az irányítást a hazai alakulat, a berényiek azonban nem hagyták magukat lerázni, és ott loholtak ellenfelük nyakán. Utólérni azonban nem tudták a fővárosiakat, akik néhány ponttal mindig előrébb jártak. A hajrában már 17 ponttal is vezetett a MAFC, ezután már nem fért kétség a győzeleméhez.

Nagyon nehéz úgy mérkőzést nyerni, hogyha 25 pontot engedsz második esélyből, mert fizikálisan és mentálisan elfáradsz, felőrlődsz abban, hogy folyamatosan védekezned kell

– mondta a mérkőzés után Puskás Artúr, a JKSE edzője.

– Mindezek ellenére úgy gondolom, hogy kalapemelést érdemel a csapatom, amely negyven percen keresztül nem adta fel, ügyesen tartotta magát a taktikailag megbeszéltekhez, úgy érzem, hogy egy korrekt és férfias meccset tudtunk játszani a bajnokság egyik legnagyobb esélyesével.

Ceglédi KE–TF-BP 88–89 (22–23, 18–23, 21–25, 27–18)

Cegléd, 200 néző. V.: Horváth Cs., Radnóti M., Nagy B.

CKE: HERENDIC 15/3, Dragasevics 7, Kertész 10/3, Csaba Gy. 14/6, CSORVÁSI 10. Csere: VELKEY 21/15, Horváth M. 8, Zsók 1, Várbíró, Fodor M., Berkics M. 2. Edző: Sértő Ádám.

Minkét csapat a nyolc közé jutásért küzd, sőt a ceglédieknek még a hatodik pozíció is megszerzéséra is megvan az esélyük. Ha csak az elmúlt hetek teljesítményét nézzük, a CKE legutóbbi három meccsét megnyerte, míg a fővárosi gárda öt hete nyeretlennek bizonyult. A mérkőzés azonban a vendégeknek sikerült jobban, akik nagyon összekapták magukat a mérkőzésre, különösen az egykori Olaj-nevelésű center, Anda Dávid villogott, aki 27 ponttal zárt. A vendéglátóknak ezúttal csak felvillanásokra futotta az erejükből, rendre loholtak az eredmény után. Tegyük hozzá, hogy a játékvezetői trió sem járt feladata magaslatán. Tévesnek tűnő ítéleteik miatt olykor a pályán és a lelátón is forrtak az indulatok. Két és fél perccel a vége előtt tíz ponttal vezettek a budapestiek, Velkey Jánosék azonban utolérték ellenfelüket. Sőt nyerhettek is volna, ám büntetőket hibáztak, utolsó támadásukat pedig elkapkodták.

– Megérdemelten nyertek a vendégek – nyilatkozta Sértő Ádám, a CKE edzője. – Mi harminchét percen keresztül nem tudtunk győzelmet érdemlő kosárlabdát játszani. A végjátékban a szerencse is elpártolt tőlünk, de ez a kosárlabda része. Gyorsan tovább kell ezen lépnünk, hiszen jövő vasárnap egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk Nyíregyházán.

További eredmények:

Budafok–DEAC U23 76–91, Vasas Akadémia–Nyíregyháza 71–74, Salgótarján–Phoenix-MT Fót 98–67, Óbudai Kaszások–MEAFC 82–80, Pécsi VSK–BKG PRIMA Akadémia 92–73.

A bajnokság állása:

1. Pécsi VSK 44 pont, 2. MAFC 41, 3. Vasas Akadémia 39, 4. BKG PRIMA A. 39, 5. Phoenix-MT Fót 37, 6. Cegléd 33, 7. Nyíregyháza 33, 8. MEAFC 32, 9. TF-BP 31, 10. Jászberényi 31, 11. DEAC U23 30, 12. Salgótarján 30, 13. Óbudai Kaszások 30, 14. Budafok 27 pont.