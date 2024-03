A Falco vezetőedzője, Milos Konakov azt mondta a mérkőzés végén:

– Jó ritmusban kezdtük a meccset, egy nagyon jó első negyedet játszottunk. A következő periódusban voltak kisebb hibák, de ez benne van a játékban. A harmadik negyedben aztán egy remek játékot mutattak be a fiúk. Nagyon jól játszottunk, és 30 perc után el is dőlt a mérkőzés. A negyedik negyedben voltak rossz döntéseink, amiből könnyű kosrakat kaptunk, de összességében végig kontroll alatt volt a mérkőzés. Nagyon fontos időszak áll előttünk, most nem az a legfontosabb hogy a legszebb játékunkat hozzuk, a bajnokság, szezon azon része majd később következik. Most kicsit pihenünk, majd dolgozunk tovább.

Sztrahinja Jovanovics (jobbra) és társai nem tudták megállítani a vasiak játékosait

Forrás: hunbasket.hu

Az Olajbányász vezetőedzője, Oliver Vidin pedig ekképp nyilatkozott:

– Elismerésem a Falco csapatának, amely megérdemelt győzelmet aratott. Sajnos nem voltunk erre felkészülve, és főleg az első negyedben voltak védekezésbeli gondjaink. Az pozitívum, hogy a második negyedben jól reagáltak a játékosaim és tudtak javítani, és végig küzdötték a mai találkozót. Meccsről-meccsre, edzésről-edzésre fejlődünk, s van még időnk a bajnokságból.

Hazai játékos nyilatkozata A mezőny és a hazaiak legeredményesebb játékosa a 23 pontot gyűjtő amerikai Matthew Tiby azt mondta: – Fél órán keresztül nagyon szépen játszottunk, aztán a negyedik negyedben volt egy kis megtorpanásunk, de utána ismét rendeztük a sorokat, szóval egy jó kis meccset játszottunk, amit végig kontroll alatt tartottunk.

A Olaj csupaszív centere, Révész Ádám a lefújás után arról beszélt:

– Megérdemelten nyert a Falco, sajnos nem tudtunk felnőni a feladathoz, de nagyon örülök, hogy végig küzdöttük a meccset, és sikerült 10 pont környékén tartani a különbséget. Ebből tudunk építkezni, ha minden találkozón így küzdünk majd egymásért. Van még időnk a bajnokságból, dolgoznunk kell, de ebből meccsből tudunk tanulni, meríteni.