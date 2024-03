A viadalra a háromszoros világbajnok Peter Sagan és a többszörös Tour de France induló sprinter, Mark Cavendish is jelezte részvételi szándékát. A magyar válogatott is indul a versenyen, melynek Dina Márton és a Karcag Cycling versenyzője, Filutás Viktor is a tagja lehet.

Több Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei települést is érint az idei Tour de Hongrie Karcagról induló első szakasza

Fotó: Tdh.hu

Immár tizenegyedik alakommal látogat Karcagra a magyar kerékpáros körverseny, mely a nemrég a nagykunsági településen átadott, a milánói világkiállítás egykori magyar pavilonjától, a Sámándobtól indul.

– Városunk egy sportszerető közösség, melynek lakói a sportot nemcsak nézni, de űzni is szeretik – emelte ki a verseny jelentőségét Szepesi Tibor, Karcag polgármestere. – Az, hogy városunk idén rajthelyszíne lehet ennek a versenyek, kiemelt fontosságú a városmarketing és a turizmus szempontjából, de mindemellett jelentős a fiatal generációk sportkultúrájának kialakításában, a kerékpáros szakágak irányába történő elköteleződés szempontjából – tette hozzá a városvezető.

A Karcag és Hajdúszoboszló közötti menet után május 9-én a Tokaj-Kazincbarcika (162 km) etappal folytatódik a verseny. Az összetettbeli győzelemről várhatóan döntő két szakasz közül az egyik a harmadik futam lesz, amelyen Kazincbarcikáról egy mátraházi körözést követően a Kékestetőre tekernek fel a bringások (183 kilométer), majd a budapesti Hősök teréről induló 166 kilométeres táv vár a mezőnyre. Itt az enyhén emelkedő etyeki befutó teheti kiszámíthatatlanná a szökevények, a sprinterek és a hegyi menők számára egyaránt kedvező szakaszt. A 854 kilométer össztávú Tour de Hongrie zárószakaszán Siófoktól Pécsig 173 kilométert teljesítenek a kerékpárososok, a befutó a tavalyi évhez hasonlóan a pécsi állatkertnél lesz. Az összesített szintemelkedés 7871 méter, ez a legnagyobb a viadal 2015-ös újraindulása óta.

A versenyt akkor nyolc év kihagyás után rendezték meg újra, azóta egyedüli magyarként a jelenleg legmagasabb szinten jegyzett férfi országúti kerékpárosnak, Valter Attilának sikerült megnyernie 2020-ban. Idén ott lehet az indulók közt a Karcag Cycling kétszeres magyar bajnok versenyzője, Filutás Viktor is.

– Az elmúlt két év nagy csalódás volt számomra, úgy döntöttem, hogy abbahagyom a versenyszerű kerékpározást – kezdte értékelését Filutás. – Azonban Stubán Ferenc megkeresett, hogy legyek tagja az újonnan alakuló csapatának, az ő hívására érkeztem Karcagra. Szeretnék a válogatott tagja lenni a Tour de Hongrie-n, beszéltem is már erről a szövetségi kapitánnyal, de a kerethirdetés egyelőre még nem történt meg.

A magyar körverseny jelentősége a versenynaptárban évről-évre nőtt, tavaly előtt pedig három évre megkapta a ProSeries besorolást, ami lényegében a kerékpársport másodosztálya. Ezzel az ötnapos futam közvetlenül a WordTour sorozatba tartozó Tour de France, Giro d’Italia és a spanyol La Vuelta mögé zárkózott fel. Így a jövőre esedékes százéves évfordulón még biztosan ebben a kategóriában tudják megrendezni a versenyt.

A fokozott nemzetközi figyelemnek köszönhetően idén a többszörös Tour de France résztvevő és harmincnégyszeres szakaszgyőztes sprinter, Mark Cavendish, illetve a háromszoros országúti világbajnok Peter Sagan is jelezte részvételi szándékát a magyar kerékpáros körversenyen.