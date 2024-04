A dobogó alsó fokát elfoglaló Ceglédi VSE az alsóházban vitézkedő fehérvári együttes fogadta az OB I/B. 20. fordulójában.

Ceglédi VSE–Fehérvar Vízilabda Sport 10–9 (2–1, 3–2, 4–4, 1–2)

Cegléd, 80 néző, vezette: Csák Marcell, Horváth József

Cegléd: HÖRÖMPŐ – Zeman 1, BALLA D. 3, Kovács M. 1, Bukta, Nagy R. 1, Turcsányi. Csere: Magyar B. 2, CZIGÁNY 2, Reményi, Szirmai, Pataki, SÜVEGES. Edző: Sűrű Dezső.

Gól – akcióból: 15/4, ill. 15/5.

Gól – büntetőből: –, ill. 1/1.

Gól – centerből: 6/2, ill –.

Gól – emberelőnyből: 5/2, ill. 4/2.

Ősszel az odavágón a Cegléd gyakorlatilag az első félidőben eldöntötte a találkozó sorsát, ezúttal viszont két gólnál többel egyszer sem sikerült meglógniuk ellenfelüktől a hazaiaknak. Kovács Milán akcióból talált be elsőként, de hamarjában egyenlített a Fehérvár, sőt a második negyedben 3–1 után is befogta a vasutasokat a vendég gárda (3–3). Ennek a felvonásnak a hajrája végül a pályaválasztónak sikerült jobban és egy percen belül kétszer is meglepték játékosaik a fehérvári hálóőrt (5–3).

A második félidő elején harminc másodperc alatt azonban egy akció, majd megúszásgól jóvoltából gyorsan eltűnt a különbség (5–5). Erre megint jól reagált a CVSE és a negyed végére sikerült megtartania a korábbi játékrészben kialakított előnyét (9–7), de három találatra egyszer sem sikerült elhúzniuk, mert rendre kimaradtak a ziccerek. A befejező etapban sokadszor is egyenlített a Fejér vármegyei gárda. A győztes gólt végül Czigány Károly jegyezte szabaddobásból (10–9), ami után még izgalmas pillanatok alakultak ki mindkét kapu előtt, de az eredmény már nem változott.

Sűrű Dezső: – Egy nagyon jól játszó fehérvári csapatot sikerült legyőznünk. A vége izgalmasra sikeredett, de kulcsjátékosaink higgadtsága ezúttal is három ponthoz segítette csapatunkat.