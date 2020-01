A generációk egyesítése a fiatal kuncsorbai lány egyik fontos célja

Fiatal, céltudatos és a szülőhelyén képzeli el a jövőjét. Ő Oros Krisztina, a település Intergált Szolgáltató Tér egyik főmunkatársa.

Napról napra sokat dolgozik azért, hogy a közösség számára olyan élményeket adjon, amely erősebbé, összetartóbbá teszi őket.

– Sokan gondolják úgy, hogy a kis településeken semmi nem történik, ám ez nem feltétlenül igaz – kezdi Krisztina. Elmondja, hogy négy éve dolgozik az intézményben. Saját bevallása szerint nagyon magával ragadta a közművelődés világa. Szívesen tervez, szervez és nagy örömét leli az események lebonyolításában is. Ráadásul ő vezeti a lelkes helyiekből verbuválódott csapatot is. A Kuncsorbarátok Egyesületének tagjai örömmel vesznek részt a különféle programokban, eseményeken.

– Közművelődésügyi és közönségkapcsolati szakember végzettségem van. A megyében csak néhányan rendelkezünk hasonlóval. Egyébként jelenleg is tanulok, felsőfokú tanulmányaimat Egerben folytatom – részletezi. Krisztina tehát a munka mellett egyetemet végez, így igazán szoros időbeosztással telnek a mindennapjai. Főleg mostanság, a vizsgaidőszakban. A könnyebb és nehezebb napok váltják egymást, ám ő fáradhatatlan.

– Emberekkel foglalkozni remek dolog, de ugyanakkor nem mindig egyszerű. Ráadásul kis településről beszélünk, ahol iskola nem működik, a gyerekek a környező városokba járnak. Az idősebb korosztályt pedig nehezebb kimozdítani, persze nem lehetetlen – mondja.

– Érdekes megtapasztalni, hogyan találkoznak egymással a különböző generációk egy kézműves-foglalkozáson például. Ezt a nyugdíjasok, fiatalok és gyerekek is kifejezetten kedvelik – mondja, majd hozzáteszi, hogy sokat beszélgetnek, közelebb is kerülnek egymáshoz és jó élményekkel távoznak.

– Sok mindennel próbálkozunk Gecser Bettina kolléganőmmel. Tapasztaljuk a pozitív változást, ám még sok a feladat. Abban viszont biztos vagyok, hogy itt szeretnék tenni a településem fejlődéséért, változásáért, nem költöznék el innen – vallja. Már most tudják, hogy mik lesznek az új év első hónapjainak programjai. Ezek között szerepel például az idősek számára egy tanfolyam is, amelyen az okoseszközökkel és az internet használatával ismerkedhetnek behatóbban. Ehhez egy pályázatnak köszönhetően már három laptop, két táblagép és egy kivetítő is a rendelkezésükre áll.