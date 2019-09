Soha nem felejtem el a döbbenetet, amit a középiskola szigora után a főiskola első néhány hónapjában tapasztaltam.

Ahogy a hallgatók kiléptek a termekből, előadókból, azon melegében kattantak az öngyújtók a zsúfolt folyosókon. Ezt a fajta szabadosságot nem csak a ruhákból áradó szaghatás, de maga a szövet is megsínylette, a pulcsin tátongó parázs ütötte lyuk formájában.

Mivel ebben az időszakban még épületen belül is ki lehetett jelölni dohányzóhelyiséget, ezt meg is tette az akkori vezetőség. Vágni lehetett a füstöt a körelőadókhoz vezető helyiségben, annyira, hogy még az edzett tüdejű bagósok is levegőért kapkodtak.

A hibára hamar rájött a grémium is, így a cigiseket máshová száműzték – még csak 1999-et írtunk. Ekkor lépett életbe a nem dohányzók védelmére hozott törvény. Magyarországon először gondoltak rájuk. Időközben különböző módosításokkal tovább szigorítottak. Például zárt helyiségben – persze itt nem a saját lakásokról van szó, hanem olyanokról, ahol nem dohányzók is megfordulhatnak – ma már nem lehet dohányozni. Oktatási intézmények területén, a vasútállomás egyes részein és buszmegállókban, hiába szabad téren van, szintén tilos.

Eleinte minden szigorítás furcsának és betarthatatlannak tűnik, aztán időközben megszokottá válik. Ha visszagondolok, ma már a korábbi állapotok elképesztőek, amikor bárki, bárhol, bármikor passzív dohányzásra, fulladozásra és büdös ruhák viselésére kényszeríthette embertársait.