Áteresztő pontokat alakítottak ki a katonák a szolnoki kórháznál

A tartalékos katonák az évek során többször bebizonyították már a rátermettségüket. Segítenek többek között árvíz idején, a határvédelemből is kiveszik a részüket. Jelenleg a koronavírus-járványhelyzetben számíthat rájuk a magyar lakosság.

A Magyar Tartalékosok Szövetsége (MATASZ) Jász-Nagykun-Szolnok megyei szervezetének tagjai hétfőre virradóra a Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet hétemeletes épülete előtti területen új egészségügyi osztályozó, várakozó, áteresztő pontot létesített modern, NATO-kivitelű katonai sátrakkal.

– Nagy köszönettel tartozunk a MATASZ megyei szervezetének – beszélt a témában tartott sajtótájékoztatón dr. Bene Ildikó, a kórház megbízott főigazgatója.

– Mint ismeretes, a járványhelyzet idején elrendelt korlátozások miatt az egészségügyi ellátásokra érkezők az intézmény előtt kényszerülnek hosszabb-rövidebb idejű várakozásra. Ez némi kényelmetlenséggel, kellemetlenséggel járhat, amit az időjárási tényezők akár tovább is fokozhatnak. A most létesült áteresztő pontok segítséget nyújtanak a várakozás időtartama alatt. Lehetőség adódik ugyanis az ülve várakozásra, vagy az időjárási helyzetek kivédésére is – tette hozzá Bene Ildikó.

– Az országban elsők között rendszeresített ilyen korszerű sátrat a szolnoki Hetényi kórház – mutatta be az intézmény hátsó bejáratánál felállított két ponyvaépítményt Boldizsár János Tibor, a MATASZ megyei elnöke.

– Ezek a sátrak a kórházi áteresztő pontokra vonatkozó legszigorúbb szabályoknak is megfelelnek. Az egyik a járó-, a másik a fekvőbetegek fogadására alkalmas, fűthető, hűthető, pneumatikus működtetésű légággyal felszerelt mozgóépületek. A telepített eszközök kezelését, működtetését, ellenőrzését és javítását a MATASZ megyei szervezete végzi, de a sátrak és felszerelések gyakori fertőtlenítésében is jelentős feladata van a tartalékos katonáknak – hangsúlyozta Boldizsár János Tibor.

– Nem kétséges, szükség van olyan bevethető tartalékos katonákra, akikre mindig minden körülmények között lehet számítani – szögezte le dr. Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Védelmi Bizottság elnöke, tartalékos ezredes.

– Mint ezúttal is kiderült, olyan képességet jelentenek a Magyar Honvédségnek, ami korábban nem volt. A megye lakossága nevében magam is megköszönöm a Magyar Tartalékosok Szövetsége megyei szervezetének önkéntes felajánlását és e hazai missziós tevékenységben való nemes részvételt – mondta a kormámymegbízott, aki egyúttal emlékeztetett is: