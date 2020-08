Az elmúlt időszakban végzett tevékenységükről számoltak be

– A kórház nem csak gyógyít, de az egészségmegőrzésért is nagyon sokat szeretne tenni – nyitotta meg csütörtökön az Aba-Novák Agórában megtartott sajtótájékoztatót dr. Bene Ildikó, a Hetényi Géza kórház megbízott főigazgatója.

Az eseményen az intézmény egészségfejlesztési irodájának részeként két éve megalapított Lelki Egészség Központ munkatársai számoltak be az elmúlt időszakban végzett tevékenységükről.

– A lelki, illetve a testi egészségünk egy egységként kezelendő, hiszen bármelyik túlsúlya betegségek kialakulásához vezethet. Nagyon lelkes, lelkiismeretes kollégák álltak a feladat mellé. Sikeres és nagyon jó programegyüttest alakítottak ki, amely megszólítja az egészen piciket, a fiatal, a középkorú és az idősebb korosztály tagjait egyaránt– mondta az intézményvezető.

Az iroda tevékenységének legfontosabb célja a lelki egészség megőrzése, hiszen csak Magyarországon évente mintegy kétezer ember vet véget önkezével az életének. Maga a központ hat szakemberrel a kórházban működik, ahová bárki bekopoghat, ha bajban van, de számtalan külső rendezvénnyel is igyekeznek segíteni.

– Közel negyvenmillió forintos uniós támogatásból működünk. A program 2018 de­cemberében indult és idén októberben zárjuk, de a munka ezután is folytatódik majd. A gyereket váró szülőknek is vannak programjaink, de például megszólítjuk a 14–15 éves korosztályt is interaktív előadások segítségével, melynek célja a szerhasználat megelőzése. Emellett nagyon fontosak a munkahelyi stresszkezeléssel kapcsolatos előadásaink, melyeket cégeknél vagy intézményeknél tartunk. Az elmúlt közel két évben ötezer embert értünk el Szolnokon és vonzáskörzetében – számolt be az elért eredményekről Hangodi Krisztina, a Lelki Egészség Központ projektmenedzsere.

A sajtótájékoztatón Vízkeleti-Hegedűs Judit, az iroda munkatársa a lelki elsősegélynyújtás technikáiról és fontosságáról beszélt, majd dr. Lepény Éva pszichoterapeuta a stresszről és annak kezelési módjáról tartott előadást.