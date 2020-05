Dr. Kállai Mária a közösségteremtésben hisz

Dr. Kállai Mária 2018 tavaszán került be az Országgyűlésbe, többségi választópolgári akarattal. Mandátuma a félidejéhez érkezett. A térség országgyűlési képviselőjével az eltelt két év történéseiről, parlamenti munkájáról, valamint az ország és a hozzá tartozó települések érdekében végzett munkájáról is beszélgettünk.

– Ma nehéz úgy interjút kezdeni, hogy ne beszéljünk a járványhelyzetről. Mit gondol a szigorítások fellazításáról, egyáltalán milyennek ítéli az eddigi védekezést?

– Úgy gondolom, megyénkben eddig remekül vizsgázott a védekezés. Külön szeretném kiemelni – 70 ezer lakosa okán – legnagyobb váro­sunkat, Szolnokot, ahol pél­daértékű munkát végeznek az önkormányzati intézmények, Szalay Ferenc polgármester és dr. Versitz Éva, a Humán Igazgatóság igazgató asszonyának a vezetésével. S ezeket a jó gyakorlatokat, eljárásokat – a kistérségi társulás vezetőjeként – Szolnok megosztotta kistérségei településeivel is. Ők pedig egy csapatként segítették egymást eszközbeszerzésben, jó gyakorlatok megosztásában, maszkok készítésében.

– A kijárási korlátozás feloldása az eddigi fegyelmezettségnek köszönhető. Ha azonban ezen változtatunk, s gyorsan eltűnik a veszélyérzetünk, akkor azzal újra visszatérhetnek a szigorítások. Csak lépésenként térhet vissza az életünk a megszokott kerékvágásba, ezt el kell fogadnia mindenkinek. Én azonban bízom, különösen azért, mert ennek a veszélyhelyzetnek van egy igen komoly pozitívuma is, ez pedig az összefogás.

– Mire gondol pontosan?

– A választókerület 13 másik településével aktív a kapcsolatom, elsősorban ezen keresztül vontam le ezt a következtetést. Ugyanis örömmel látom, hogy az első pillanattól kezdve csapatként segítik egymást, a védekező munkát. Jó volt közösen segíteni a településeket maszkkal, arcpajzzsal, megannyi fontos információval. A közösség szempontjából egyértelműen az a legértékesebb, ha önszerveződő módon, helyben indul el kezdeményezés a lakóhely érdekében.

– Nemcsak közösségerősítő hatása van, hisz’ tulajdonképpen önmagunkért is felelősek vagyunk. Ezt az öngondoskodási képességünket is használnunk kell a veszélyhelyzetben, nem szabad csak arra várni, hogy a megoldások házhoz jönnek. Szinte mindenhol hozzákezdtek az asszonyok, köztük két polgármester is, a maszkok varrásához. Úgy érzem, az egy bokorba tartozó települések együttműködése erősödött az elmúlt hetekben, ebből valamennyi település sokat profitálhat a jövőben.

– Egy kérdés erejéig még kitérnék a járványügyi helyzetre. Mit lát, megyénk gazdaságát mennyire viselik meg a korlátozások?

– A pontos számok folyamatosan változnak, és végső mérleget majd a veszélyhelyzet befejezése után tudunk vonni. Nagyon fontos, hogy most egy megerősödött ország találkozik a gazdasági visszaeséssel. Az elmúlt tíz év gazdaságpolitikájának köszönhetően 4,5 millió ember dolgozott a veszélyhelyzet előtt, európai mércével is megbecsülendő a gazdasági növekedésünk, 3,3 százalékos a munkanélküliségi ráta a 2010-es 12 százalék helyett. Abban bízom, hogy mindez jó alapot ad a vírus adta válságból való kilábaláshoz is. Határozott kormányzati szándék, hogy ugyanannyi munkahelyet teremtünk, mint amennyi a vírus miatt megszűnt. Mindazok, akik elvesztették munkahelyüket, számíthatnak a kormány támogatására.

– A jó irány a munkahelyteremtés, bértámogatás, hiteltámogatás, adócsökkentés, a vállalkozások támogatása és nem pedig a segélyezések. Mindez akár több százezer munkahely megőrzését is lehetővé teheti, és ezáltal sok családnak nyújt lehetőséget, segítséget, a cégeknek pedig túlélést.

Köszönet azoknak a cégeknek, vállalatoknak, amelyek meg tudták őrizni a munkahelyeket.

– Szerencsés esetben folyamatos a termelés, megrendelés, de számos helyen komoly áldozatok vállalásával, szabadságok kiadásával, a munkaidő csökkentésével, rendelkezésre állással igyekeznek átvészelni a nehezebb heteket, hónapokat. Természetesen ez nem mindenütt sikerült, különösen a szolgáltatók kerültek bajba. Sok céggel egyeztettünk, kerestük közösen a kiutat, remélem, hamarosan már mindenki látja a fényt az alagút végén.

– A koronavírus-járvány most sok dolgot megállított az országban. Mi a helyzet a vidéki települések felzárkózására, fejlesztésére meghirdetett Magyar Falu Programmal?

– A Magyar Falu Program véleményem szerint nagyszerű kezdeményezés, nem véletlen, hogy nagyon népszerű a falvak körében. Folyamatos egyeztetésben vagyunk a polgármesterekkel a különféle fejlesztések ügyében. A pályázati lehetőségek a magyar falvak sajátosságaira épülnek, és lépésről lépésre megvalósítható fejlesztéseket tesznek lehetővé. Ennek eredményeként néhány példát kiemelve: orvosi szolgálati lakással gazdagodik Besenyszög, óvodai játszóudvarral Tiszavárkony, Rákócziújfalu, kisbusszal Csataszög, orvosi eszközökhöz jutott Kőtelek, Tiszajenő, művelődési ház felújítása szolgálja az ott élőket Hunyadfalván, csakhogy néhány kiemeléssel éljek. Az első pályázati ciklusban minden településünk gyarapodott, összességében közel 553 millió forint értékben.

– Szolnokon a Modern Városok Program jelenti a fejlesztések alapját. Hogyan látja, mennyire tud ezzel élni a megyeszékhely?

– Ez tények kérdése, egyértelmű, hogy hihetetlenül sokat profitál Szolnok ezzel a kormányzati programmal. Ha megnézzük, a legfontosabb beruházások haladnak, illetve a végéhez közelednek. Ilyen az M4-es építése, ami gazdaságilag az egyik legnagyobb előrelépés. A turisztikai célú fejlesztések, így a Szolnoki Művésztelep és az egykori várnegyed rekonstrukciója, a tiszaligeti fürdő és a MÁV-strand építése is halad. A város vezetése rendkívül elkötelezett a fejlődés mellett, így a közös munkánknak sok eredménye van. A szabadstrand építésére kapott százmillió forinttól kezdve az új ipari park kialakítására szánt milliárdokon át a Csáklya úti hídig, a szandaszőlősi elkerülőig olyan fejlesztésekhez nyertük meg a kormány támogatását, melyek a jövő Szolnokjának kiemelten fontosak.

– Többször említette már nyilvános megszólalásaiban, hogy a közösségteremtésben és az értékteremtésben mennyire hisz. Milyennek ítéli a megye székhelyének közösségi életét?

– Szolnokon nagyon sok értékes közösség van. Civil szervezetek, alkotó közösségek, művészeti csoportok, sportcsapatok, baráti, adott esetben kiváló munkahelyi közösségek gazdagítják a várost. Személyes kötődésem van a Szakajtó Népzenei műhelyhez, rendszeres vendég vagyok a rendezvényeiken. Ilyenkor tapasztalom meg igazán, mennyire sokat tud adni ez a város az itt élőknek. A Szakajtó táncházaira sokszor száznál is több fiatal jön el, sokan közülük tanulmányaik vagy munkájuk miatt jelenleg nem is Szolnokon élnek.

A kultúra, a közösség az, ami a sok-sok épített szépséget, az épületeket, a tereket, az utcákat megtölti élettel, valós tartalommal, s ami miatt visszajárnak nagyon sokan.

– Nem véletlenül támogatok és segítek minden olyan kezdeményezést, kezdve a Szigligeti Színház felújításától a művésztelepi rekonstrukcióig, ami saját arculatot teremt, ami értékké válik. Röviden válaszolva a kérdésére, Szolnokon kifejezetten virágzó a kulturális és a közösségi élet, még országos összehasonlításban is kiemelkedő az a sokszínűség, amit ez a város adni tud az itt és az agglomerációban élőknek.

– Ön ritkán vesz részt nagy politikai csatározásokban, pedig a hazai közélet nem éppen az árkok betemetéséről szól.

– Én, nagyon sok képviselőtársammal együtt, a munkában hiszek. Nem a szereplésre vágyom, hanem arra, hogy amit legjobb tudásunk szerint emberileg hozzá tudunk tenni az itt élők sorsának, életének jobbá tételéhez, azt megtegyük. Kétségtelen, hogy ez a sokkal nehezebb feladat, a munkával bizonyítani, de számomra mindig ez volt az értékmérő. Aki egy választókörzet megválasztott képviselője, az nagyon sok felelősséget kap az emberektől. Én ennek a felelősségnek pontosan érzem a súlyát, s ezt elvárom a velem együtt dolgozóktól is!

– Ugyanakkor a mai politikai kultúra nem erről szól, legalábbis a felszínen semmiképpen. Kormánypárti képviselőként meglehetősen sok kritikát kaphat ön is.

– Másfél évtizednyi iskolaigazgatóság, majd a lassan két évtizednyi közéleti szerepvállalás azért megedzett. A tisztességes kritika elgondolkodásra késztet, előre visz. A parlamentben új szereplő vagyok, ezért aztán kétségtelenül a korábbiaknál lényegesen több kritikával szembesülök. A személyeskedő, kioktató megszólalásokkal nem foglalkozom, mert az annyit is ér, mint maga a stílus. Viszont mivel az a típus vagyok, aki mindig azt keresi, hogyan tudná még jobban, még hatékonyabban végezni a munkáját, ezért én minden felém, hozzám, illetve a kormánypártok felé irányuló kritika mögött megnézem a tartalmat. Bármennyire is fájdalmas a stílus, soha nem söprök le semmit az asztalról, mert az nem visz előre.

– Önnek legendásan nagy a munkatempója. Megszokták már ezt a körzetéhez tartozó polgármesterek?

– Ezt bóknak veszem. A polgármesterek önálló, felelős vezetői a településeiknek. Nagyon becsülöm őket a munkájukért. Azt gondolom, gyorsan összecsiszolódtunk, pontosan tudják, hogy településük polgáraival együtt mindenben számíthatnak rám. Nagyon sokat segített, hogy lényegében napi kapcsolatban vagyunk, s megtisztelő, hogy ebben partnerek voltak a legkisebb községek vezetői is éppen úgy, mint a megyeszékhely, Szolnok első embere. Partnerségre törekszem velük, s ebben azért nagyon sokat számít, hogy ezek a települések egytől egyig kistérségként együttműködnek Szolnokkal. Én azt gondolom, jó csapatként, együtt a polgár­mesterekkel és az önkormányzatokkal, sokat tudtunk tenni az itt élő emberekért, köztünk politikai vita nincs, s erre mindannyian büszkék lehetünk!

– Tagja a Népesedés- és Családügyi Kabinetnek, hogy látja az itt végzett munkát?

– A magyar családpolitika példaértékű, ahogy Novák Katalin államtitkár és kabinetvezető asszony szokta mondani: „hungarikum”. Nemcsak Európában, sehol a világon nincs még egy olyan komplex, rugalmas és célzott támogatási rendszer, mint ez, ami ugyanakkor a szabad döntés lehetőségét is megadja a családalapítás és a gyermekvállalás kérdéseiben. Családközpontú politikánknak köszönhetően egyre többen válnak édesanyává, édesapává.

Negyven éve nem házasodtak annyian, mint idén februárban, és csaknem kilenc százalékkal több gyermek született az év első két hónapjában, mint egy évvel korábban.

– Folyamatosan bővítjük a bölcsődei férőhelyeket. Választókerületünkben Rákóczifalván, Rákócziújfaluban, Tiszavárkony­ban és Tószegen nyílt erre lehetőség. Ennek eredménye, hogy egyre több szülő áll majd újra munkába, ez pedig nemzetgazdasági és társadalompolitikai szempontból is fontos.

– Két éve, május nyolcadikán kezdte el képviselői munkáját. Milyen gondolatokkal áll meg félidőnél?

– Gyorsvonat volt az elmúlt két esztendő. Az Országházban és az egyéni körzetben végzett munka sok kihívást, de sok örömöt is adott. A parlamenti munka mellett a választókerületben két év alatt mintegy ezer rendezvényen, megbeszélésen, egyeztetésen vettem részt. Köszönöm a települések aktivitását, köszönöm mindenkinek, aki megtisztelt az elmúlt két évben is a bizalmával, s mindazoknak, akikkel együttműködve térségünk fejlesztésén dolgozhatom.