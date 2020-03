Felkavarhatja a jól megszokott rendet egy kis testvér érkezése

Agresszió, kiabálás, rosszalkodás. A testvérré váló gyermek sok esetben csak a trónfosztottság érzésével nem tud mit kezdeni. Krajnyákné Csorba Fanni viselkedéselemző azt javasolja, segítsünk gyermekünknek megérteni az érzéseit, és elfogadni az új helyzetet.

Egy gyermek születése mindig felkavarja a családok rendjét, ha azonban van már legalább egy gyermek a famíliában, akkor ez már őt is érinti.

– Az első gyermek számára a testvér érkezés sok esetben krízis, hiszen eddig ő volt egyedül. Minden figyelem rá összpontosult, ami az új helyzetben megváltozik. Átéli az úgynevezett trónfosztottság érzést – mondta a testvérféltékenységről a szolnoki viselkedéselemző, Krajnyákné Csorba Fanni. Részletezte: a nagyobb gyermek úgy érzi, osztoznia kell a szülőkön, a nagyszülőkön, a játékokon, és mindent a kistestvérhez kell igazítani.

– Általánosság­ban mondható, hogy leginkább a második gyermek születését követően figyelhetők meg jelentősen a testvérféltékenység jelei. Ezek lehetnek egyebek mellett viselkedésbeli változások, esetleges agresszió, kiabálás, vagy „rosszalkodás”. Ilyenkor folyamatos harc megy a figyelemért – hangsúlyozta a szakember.

Előfordul, hogy elkezdik utánozni egymást

– Kétéves volt a kisfiam, amikor megszületett a testvére. Éppen a szobatisztaság kellős közepén jártunk, de a hugica érkezésekor visszaesést tapasztaltam. A védőnő tanácsára pihentettük a bilire szokást, néhány hónap alatt megoldódott minden – mesélte egy szolnoki anyuka.

– Sokszor előfordul, hogy a nagy testvér elkezdi utánozni a kicsit, és ő is esetleg újra pelenkát kér, vagy kéri, hogy etessék, öltöztessék – erősítette meg a viselkedéselemző, aki hozzátette, kis korkülönbség – egy, esetleg másfél év – esetén a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a jegyek kevésbé megfigyelhetőek.

– Amennyiben három évnél is nagyobb a testvérek születése között eltelt idő, már nem feltétlenül a fent említett tünetek formájában jelenik meg a testvérféltékenység. Ilyen esetben az ellenkezés vagy a visszabeszélés a jellemző – mondta.

Tiszteletben kell tartani a kicsik érzéseit

A szakember szerint lényeges, hogy tiszteletben tartsuk, és elfogadjuk gyermekünk érzéseit, mindig az adott érettségi szintet figyelembe véve, nyíltan beszéljünk vele.

– Tudassuk a csemetével, hogy megértjük a kialakult helyzet miatt érzett feszültséget, és hogy ez számunkra is nehéz, de igyekszünk a lehető legjobb módon megoldani. Fontos az őszinteség, hogy meghallgassuk és, hogy türelmesek legyünk – tanácsolta Krajnyákné Csorba Fanni, aki szerint jól működhet, ha a nagyobbat bevonjuk a kis testvér körülötti teendőkbe, hogy érezze, hogy fontos szerepe van a családban.

Érdemes több időt együtt tölteni

– Meg kell próbálni minél több időt fordítani a nagyobb testvérre. Érdemes már a testvér érkezése előtt is felkészíteni őt a helyzetre. Meséket olvasni a témában, meghallgatni a kérdéseit és őszintén válaszolni rá. Nagyon fontos, hogy ismerjük gyermekünk szeretetnyelvét és azon keresztül minél jobban töltsük őt érzelmileg. Kiemelkedő jelentőségű az együtt töltött minőségi idő is – magyarázta a szakember, majd hozzáfűzte, hogy ezek az alkalmakat szavakban is erősítsük meg.

Például: „Ez most csak a mi időnk! Ezt csak együtt töltjük!”. Nem baj, ha ez csak öt perc. De a kutatások is azt bizonyítják, hogy a szóban megerősített minőségi időtöltés sokkal jobb hatású, mint amit nem tudatosítunk. Később is érdemes a gyerekek, a család közötti időt is jól megtervezni, hiszen ezeken az alkalmakon keresztül tudunk legjobban kapcsolódni egymáshoz.