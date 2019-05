Hagyományőrzőket is díjaztak a redemptio évfordulóján

Fájó szívvel emlékezünk CSÉNYI JÓZSEFNÉ (született: Varga Ilona) 1938-2016 halálának 3. évfordulójára. ,,Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem hagytál itt minket csak álmodni mentél. Elhagytad a lakást, amit úgy szerettél, itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. Most már Nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, de bármilyen szép is, Nélküled nem lesz ugyanaz. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, Nem tudtunk megmenteni pedig próbáltunk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, Helyettünk angyalok simogassák fejed, De abban reménykedünk, hogy jó helyre mentél, Mert Te a jónál is jobbat érdemeltél." Örökké szerető családod

EMLÉKEZÉS IFJ. CSÁSZI MIHÁLY (1964-2002) halálának 17. évfordulójára. ,,Egy tragikus pillanat megölte szívedet, melyben nem volt más, csak jóság és szeretet.'' Szerető édesapád és testvéreid: Attila és Tünde

EMLÉKEZÉS BALOGH GYULA TAMÁS (1982-2015) halálának 4. évfordulóján. ,,Csak az idő múlik Feledni nem lehet Szívünk örökké őrzi emlékedet." Szerető családod és a Szolnoki Olajbányász KK.

Fájdalommal értesítjük mindazokat, akik ismerték, hogy DR. GYURICZA BÉLA 2019. május 5-én, 86 éves korában elhunyt. Azon kevesek egyike távozott a még élők sorából, aki a megye mezőgazdasági nagyüzemeiben több mint 50 évet dolgozott. Végakaratának megfelelően szülőhelyén, szűk családi körben temetjük, római katolikus egyház szertartása keretében. Búcsúztatójára 2019. május 11-én, szombaton a gyomaendrődi Szent Imre Templomban 10.00 órakor kerül sor. A gyászoló család

Akit sokan szerettünk, DR. KISS BERTALAN 77 szép év után elhunyt. Búcsúztatása 2019. május 10-én 14.30-kor lesz a szolnoki katolikus temető ravatalozójában. Ahogy a jó lelkek, szívünkben örökké élsz, mint a csillagok. A gyászoló család

EMLÉKEZÉS SÁNDOR JÓZSEF halálának 1. évfordulójára. „Nem integet többé elfáradt kezed, Nem dobog már értünk jóságos szíved. Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok!” Szerető feleséged, lányaid, vejeid, unokáid és dédunokáid

EMLÉKEZÉS NAGY MIKLÓS (1937-2017) halálának 2. évfordulóján. Már két éve itt hagytad azokat, akiket szerettél, itt hagytad mindazt, amiért küzdöttél. Szerető feleséged, fiad és családja

EMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk KASZNÁR ZOLTÁN halálának 10. évfordulóján. Sűrűn sírodhoz vezet utunk, feledni téged sohasem tudunk. (Arcod még mindig előttünk lobog, Hisz nincs ennél csodálatosabb dolog.) Mert te magad voltál a jóság és a szeretet, Fájó szívvel emlékszünk rád vissza: Lányod, vejed és unokáid és dédunokája!

Fájó szívvel tudatjuk, mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MÉSZÁROS IMRE SÁNDOR 2019. 04. 29-én életének 68. évében váratlanul elhunyt. Búcsúztatója katonai tiszteletadással történik polgári szertartás szerint 2019. 05. 09-én 11.00 órakor a tiszaföldvári köztemetőben. Kérjük részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. Gyászoló családja Tiszaföldvár

EMLÉKEZÉS Fájó szívvel emlékezünk TÓTH SÁNDOR (1949-2009) halálának 10. évfordulójára ,,Örök emlék lettél nekünk, de mikor rád gondolunk, még mindig könnyezünk!” Szerető családod

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÁPLÁR JÓZSEF címzetes ált. iskola igazgató volt önkormányzati képviselő életének 79. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatására 2019. május 10-én 13.00 órakor kerül sor a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. Kérjük részvétüket egy szál virággal fejezzék ki. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagypapánk PÓSA TIVADAR életének 86. évében elhunyt. Búcsúztatója 2019. május 10-én 11.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. Pósa család

EMLÉKEZÉS GÁL ISTVÁN halálának 10. évfordulóján. ,,Előttünk arcod szívünkben emléked, Soha amíg élünk, Nem feledünk Téged." Szeretettel emlékezik: Családod

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk ÁBRAHÁM IMRÉNÉ búcsúztatásán részt vettek és gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ LÁSZLÓ drága jó férj, édesapa, testvér életének 80. évében 2019. május 1-jén örökre megpihent. Búcsúztatása és végső nyugalomra helyezése szűk családi körben történik. ,,Hisszük, hogy az angyalok között élsz tovább, és onnan vigyázol ránk." A gyászoló család Táviratcím: Szabó Lászlóné 5000 Szolnok, Mikszáth Kálmán út 20. 3/10.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik TÓTH ANDRÁS temetésén megjelentek, mély gyászunkban osztoztak. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy AJTAY ÁRPÁDNÉ (született: Szabó Ida Gabriella) életének 89. évében 2019. április 26-án elhunyt. Búcsúztatása 2019. május 7-én 10.00 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temetőben. A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FODORNÉ GALAMBOSI ESZTER 2019. április 17-én, életének 81. évében örökre megpihent. Búcsúztatása 2019. május 6-án 11.30 órakor lesz a szolnoki római katolikus (Kőrösi úti) temető ravatalozójában. A gyászoló család

,, Én vagyok a feltámadás és az élet; aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog.” (Jn 11,25). Fájó szívvel tudatjuk, mindazokkal, akik szerették, tisztelték és ismerték, hogy DR. DOBOSY KÁROLYNÉ DR. BERTA MÁRIA a szolnoki Hetényi Géza Kórház Bőr-Nemibeteg Gondozó Intézetének volt főorvosa 2019. április 12-én, életének 87. esztendejében örök nyugalomra tért. Az engesztelő szentmiseáldozatot 2019. május 9-én 11.00 órakor tartjuk a szolnoki Szentlélek Templomban, majd a feltámadás reményében a helyi temetőben helyezzük végső nyugalomra. Gyászolják: lánya, unokái, családja, barátai, kollégái, ismerősei, mindazok, akik szerették

EMLÉKEZÉS KOVÁCS TIBORNÉ (született: Sági Mária) halálának 3. évfordulójára KOVÁCS TIBOR halálának 12. évfordulójára. ,,Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.'' (Juhász Gyula) Szerető családotok