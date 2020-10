Idén is szervezett szűréseket a törökszentmiklósi egyesület

Melanómaszűrésen vettek részt a Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület tagjai.

– Nagyon fontosnak tartom ezt, ezért minden évben megszervezem, és az egyesületi keretünkből elvégeztetjük ezt a rendkívül fontos szűrést – foglalta össze röviden Buzás Sándorné. Az egyesület elnöke elmondta, a vizsgálatot mindig egy egyesületi foglalkozás időpontjára tervezik, most is így volt.

– Míg a szűrések zajlanak, addig a többiek egészségneveléssel kapcsolatos DVD-filmet tekintenek meg, de olyan is van, hogy gyakorlati bemutatókat szervezünk, így hasznosan telik a várakozási idő is.

– Idős sorstársaim vannak, maguktól nem feltétlenül mennének el a bőrgyó­gyászatra, hogy megvizsgáltassák anyajegyeiket, szemölcseiket. Az ördög pedig sajnos nem alszik, most is bebizonyosodott, hogy a bőrünk védelmének, rendszeres ellenőrzésének is nagy jelentősége van – hangsúlyozta a szűréssel kapcsolatban az elnök. A vizsgálatot mindig ugyanott végeztetik, a doktornő nagyon figyelmes, alapos.