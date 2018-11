Így parkoltak az elmúlt héten az ügyeskedők

Olvasóinknak ezen a héten is sikerült megörökíteniük néhány igazán bosszantó parkolási mutatványt, és sajnos ismét van új a nap alatt, vagyis olyan, amit még nem láttunk.

Kezdjük is ezzel. Péntek reggel Szolnokon, a Gerle úti garázssoron ez a látvány fogadta olvasónk párját, aki fél 6-kor szeretett volna munkába indulni. És igen, abból a garázsból állt volna ki, amelyik elé olyan ügyesen beparkolt valaki. Végül szegény meg sem próbált kimanőverezni a garázsból, amúgy is lehetetlen lett volna. Jól indult a reggel…

A következő fotó az egyik szolnoki élelmiszeráruház parkolójában készült, ahol az alábbi kép mondhatni már-már megszokott látvány sajnos. Jóhiszeműek vagyunk és bízunk benne, hogy nagycsaládos az illető, de attól még neki sem kellene ilyen otromba módon két helyet elfoglalnia.

A harmadik kép már Törökszentmiklóson készült, mégpedig az SZTK előtt. Biztos, ami biztos, egy forgalomtól elzárt helyen parkolt az autótulaj, csak hogy a lehető legrosszabb helyre álljon.

És végül a mai utolsó fotó ismét csak Szolnokról. Hát ezen nem csak olvasónk, aki a képet készítette, de mi is jót nevettünk. Miért pont oda? Bármi is volt az ok, ha volt egyáltalán, a hét legjobb húzása, az biztos.

Ha Ön is lát hasonló parkolási remeket – nem csak Szolnokon! – akkor ne habozzon, küldje el nekünk a szoljon@szoljon.hu email címre, ahová továbbra is várjuk olvasóink fotóit!