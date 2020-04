Megyénk is részt vesz a fontos országos mintavételben

A Szegedi Tudományegyetem szervezi térségünkben a felmérést, ami alapvető fontosságú a koronavírus elleni további védekezés szervezésében – tudtuk meg az egyetem közleményéből.

Palkovics László miniszter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a napokban szervezett, A járványmatematikai és egyéb kutatások szerepe a koronavírussal szembeni védekezésben című online tudományos konferencián jelentette be, hogy megkezdik a reprezentatív mintavételi kutatásokat. Kedden a kutatásokban résztvevő egyetemek is konferenciát rendeztek a részletekről.

Országszerte összesen 17778 fős mintán vizsgálják meg a koronavírus átfertőzöttség mértékét. Ez nagyon nagy mintaszám, amiből érvényes megállapításokat lehet tenni a teljes országlakosságra vonatkozóan. A felmérés május 1. és 14. között valósul meg. Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Csongrád és Bács-Kiskun megyékben a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja szervezi.

– A vizsgálat során orr- és garatváladék törlésből származó mintát vesznek, ami a PCR vizsgálat meghatározásához szükséges. Másrészt vérvételre is sor kerül, ami az ellenanyag elemzéséhez fontos. A mintavétel mellett egy kérdőív kitöltésére is sor kerül, ami abban segíti, hogy az egyéb járványügyi aspektusokat is elemezni tudjuk – nyilatkozta Prof. Dr. Lengyel Csaba a klinikai központ elnöke.

Térségünkből a minták 16,4 százalékát, mintegy háromezer fő mintáit 15 munkacsoport segítségével gyűjtik be orvosok, ápolók, asszisztensek és rezidensek közreműködésével. A statisztikai reprezentativitás feltételeinek figyelembe vételével véletlenszerűen választják ki a mintavételben résztvevőket. A részvétel önkéntes és ingyenes. A kiválasztottak értesítést kapnak a statisztikai hivataltól és az önkormányzatok is segítséget nyújtanak. A mintaadáshoz a mintavételi helyeken kell megjelenni, de mozgó szűrőautók és az Országos Mentőszolgálat munkatársai is segítséget nyújtanak, hogy a mozgásukban bármilyen okból korlátozottakhoz, idősekhez, krónikus betegekhez is eljussanak.

A sikeres mintavétel a mintaadók, családjuk, illetve környezetük, de az egész ország érdeke. Eredményeként megtudható, mekkora a vírusfertőzöttek valós száma hazánkban, hányan betegedtek meg eddig összesen és szerezhettek immunitást a vírussal szemben, illetve hányan lehetnek tünetmentes vírushordozók. Az országos tesztelés eredményét várhatóan május közepén hozzák nyilvánosságra. Aki részt vesz a vizsgálaton, az kivétel nélkül értesítést kap az eredményeiről – áll a közleményben.

Az átfogó keresztmetszeti vizsgálatot legalább két alkalommal a járvány lefolyása során megismétlik, melyek között legalább egy hónapnak kell eltelnie.