Rendben tartják a holtág partját Öcsödön

Összefogással szépül a település.

– A falu alatti holtág partján lakom, igyekeztem rendbe tartani a saját környezetemet, majd mindig egyre nagyobb területet. Utóbbihoz eddig volt közmunkás segítség is, de ebben az évben már nincs annyi ember – kezdte Molnár András alpolgármester, az Öcsödi Faluszépítők csoport vezetője.

– Célunk, hogy a falu üde színfoltja legyen ez a terület. Hatan-heten alkotjuk a kemény magot, a képviselő-testület egy része is csatlakozott a munkához – részletezte, majd hozzátette, a járvány ideje alatt a virágok is megsokszorozódtak a településen.

Talán az is motiválja a helyieket, hogy Soha Attila polgármester az Öcsödi Hírekben közzétette: a legszebb kert díjazásban részesül. A napokban lefestik és rendbe teszik a játszóteret is, hogy a gyermeknapon megszépült környezetnek örülhessenek a falu legfiatalabb lakói is.