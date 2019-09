Több száz motorost várnak a 18. karcagi találkozóra

A hétvégén, a karcagi Akácliget Fürdő és Kempingben rendezik a XVIII. Motoros Találkozót, melyre több száz motorost várnak.

Nemcsak a környékről, hanem az ország számos pontjáról, sőt Szlovákiából, Szerbiából és Romániából is érkeznek a Nagykunság fővárosába. A szervezők a három nap alatt kulturális programokat is biztosítanak, hiszen esténként több koncert is lesz. Szombaton tizennégy órakor látványos motorosfelvonulás indul a strandról, és a város utcáin át vonul majd a több száz motoros.