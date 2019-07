Több száz rászoruló gyermek jut meleg ételhez idén nyáron is

A város öt pontján osztják, és több helyszínre ki is szállítják a meleg ebédet július 2-tól augusztus 30-ig. A támogatást rászorultsági alapon mintegy hatszázhatvanan vehetnék igénybe városszerte, az értesítettek körülbelül fele regisztrált vissza, vagyis kérte az ingyen ételt.

– Egy csokoládé, a dobozban pedig tejfölös pörkölt van, tésztával… – mutatta a hétfői menüt Sipos Hajnalka a Zöld Ház aulájában. A Széchenyi lakótelepen itt osztják a meleg ebédet a rászoruló családoknak.

– Nekem már csak egy gyermek után jár, de ez is nagy segítség. Szerintem nagyon jó hogy adják, praktikus is. Bár minden nap főzök, de ez is elfogy mindennap, kiegészítőnek nagyon jól jön – vélekedett Hajnalka.

– Négy évvel ezelőtt kezdtük el nyári gyermekétkeztetési programunkat, július másodikától augusztus harmincadikáig, negyvenhárom napon keresztül meleg ételt osztunk rászoruló családoknak.

Az ételosztás a város öt pontján zajlik: a Liget úti iskolában, Szandaszőlősön, a Szent Tamás Görögkatolikus Általános Iskolában, a Széchenyi városrész Zöld Házában és a Fiumei úti Általános Iskolában.

– Idén összesen hatszázahatvan fő az, aki a rászorulók körébe tartozik, ebből háromszázharminc aki visszaregisztrált hogy szeretné igénybe venni ezt az étkezési formát – mondta a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Szalay Ferenc polgármester.

A meleg ebédet különböző szolnoki iskolák konyháján készítik, innen szállítják naponta a helyszínekre. A halmozottan hátrányos helyzetű családokat az önkormányzat szociális osztálya értesítette írásban elmúlt időszakban az időpontról és a helyszínről is. Jelenleg csak azok vehetik át az ételt, akik erre visszaregisztráltak, de, akik ezt nem tették meg és jogosultak, még megtehetik.