– A külföldi tapasztalatok szerint a dél-afrikai vírusvariáns a felnőttekhez hasonlóan a gyermekekre is komoly veszélyt jelent

– hívta fel a figyelmet a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke, megjegyezve: az omikron olyan, mint az orosz rulett, nem lehet kiszámítani, hogy kinél fog enyhébb és kinél fog súlyosabb tüneteket okozni. Havasi Katalin a Magyar Nemzetnek hangsúlyozta: az új mutáció terjedése miatt az ötödik járványhullám már Magyarországon is felfutóban van, ami két-három hét múlva már a kórházi esetszámok növekedésében is meg fog mutatkozni. Mivel azonban a felnőttekhez képest a gyermekek átoltottsága jóval alacsonyabb, arányaiban véve a kicsik közül sokkal többen kerülhetnek kórházba – figyelmeztetett a szakember. Ennek kapcsán jelezte azt is, hogy az Egyesült Államokban már jóval a járványcsúcs elérése előtt rekordot döntött a kórházi kezelést igénylő gyerekek száma. Sőt az is kiderült, hogy ezeknek a gyerekeknek a hatvan százaléka már az oltható korcsoportba tartozott, de oltott gyermek csak elvétve volt közöttük – tette hozzá.

A HGYE elnöke kiemelte: még nem vagyunk elkésve, az 5–11 éves korosztályt idehaza is minél előbb immunizálni kell, hogy ők is időben – az ötödik járványhullám felfutása előtt – védettséget szerezzenek az omikronnal szemben. Havasi Katalin szerint a Pfizer gyermekvakcinájától sem kell tartani, hiszen az néhány nap alatt kiürül a szervezetből, nem okoz súlyos vagy maradandó tüneteket, az oltási reakciók pedig még a vártnál is gyengébbnek bizonyulnak. – Tapasztalataim szerint a gyermekek esetében még az oltás helyen jelentkező izomfájdalom is ritkábban jelentkezik – jegyezte meg.

Arra a kérdésre, hogy mikor válik lehetővé az öt év alatti gyermekek vakcinációja, a szakember kifejtette: az eredeti tervek szerint az első oltóanyagok már 2022 tavaszára elkészültek volna, tavaly decemberben azonban kiderült, hogy a csökkentett hatóanyag-tartalmú, három mikrogrammos dózis a 2–5 éves gyermekek esetében nem a várt immunitást eredményezte. A Pfizer ezért egy harmadik, szintén három mikrogrammos adag hozzáadásával módosítja a klinikai vizsgálatokat – magyarázta az egyesület elnöke, aki szerint az első használható védőoltások tavasz helyett csak nyár végére vagy ősz elejére készülhetnek el. – Az öt év alatti gyermekeket jelenleg tehát csak úgy lehet megvédeni, ha a környezetükben lévő felnőttek és nagyobb gyerekek is beoltatják magukat, ami jelentős mértékben csökkenti a kicsik fertőzésének a kockázatát is – rögzítette Havasi Katalin. Emellett – folytatta – rendkívül fontos az alapvető higiéniai szabályok betartása és az önfegyelem, tehát aki tüneteket észlel magán, maradjon otthon, hasonló helyzetben pedig a gyermekét se küldje közösségbe – szögezte le.

A szakember végül jelezte: bár a szigorú járványügyi intézkedések miatt tavaly elmaradt, ebben a szezonban magas a kockázata egy súlyos influenzajárvány kialakulásának is. Havasi Katalin szerint ezért mindenkinek fontos az influenza elleni védőoltás felvétele, amit a párhuzamosan jelen lévő koronavírus-járvány még inkább indokolttá tesz, mivel a két vírus együttes jelenlétével a szervezet sokkal nehezebben képes megküzdeni – mutatott rá.

