A gyerekei tartják formában a Szolnoki Olajbányász játékosát

Kosárlabda Hazánkban a kosárlabda-szövetség két hete jelentette be, hogy lezártnak tekinti a bajnoki küzdelmeket, véget ért a szezon. Ha minden igaz, fél esztendő múlva indul a következő bajnoki évad. Hogyan készülhetnek a sportolók az őszi rajtra úgy, hogy közben a mindenki által ismert veszélyhelyzet miatt szünetelnek a csapatedzések. Erről (is) beszélgettünk Kovács Péterrel, az Olajbányász kosárcsapatának kapitányával.

A rutinos válogatott játékost szülővárosában, Baján értük el, ahol feleségével és két gyermekével él a kosárlabdamentes időszakban.

– Süt a nap, szép, de egy picit hűvös idő van nálunk – kaptuk az időjárás-jelentést Pétertől.

– Szerencsére kertes házban lakunk, így mindannyiunk számára több a mozgási lehetőség. A gyerekekkel lehet hintázni, homokozni vagy éppen kergetőzni, amit éppen most fejeztünk be. Úgyhogy egy percig sincs megállás, formában tartanak a gyerekek.

– Gondolom, hogy délutánonként pihennek a gyerekek, és akkor mással is tud foglalkozni. A 2017-es kosárlabda-Európa-bajnokság ismétlései között megnézhette a tévében a románok és a csehek elleni meccseket, amelyeken ön is szerepelt, és emlékezetes győzelmeket arattak.

– Igen, láttam, nem lehet elfejteni ezeket a meccseket, örök élmény volt mindannyiunk számára. Szép eredményeket értünk el, örülök, hogy az M4 Sport nem feledkezett meg rólunk.

– A családi programok mellett hogyan próbálja meg magát szinten tartani?

– Igyekszem időt szakítani az egyéni tréningekre. Itthon is vannak sportszereim, amelyekkel erősítem magamat, a kosárlabdát is kézbe veszem, de palánk az még nincs. Viszont a láb az mindig kéznél van, irány a Duna-töltés vagy a Petőfi-sziget, ahol futok, vagy éppen a kerékpáromra pattanok, és gyűröm a kilométereket. Kell a kondi, hiszen nagyon hosszú a kényszerszünet, nem szabad, hogy elengedjem magam. Erről is beszéltünk játékostársaimmal, akikkel tartom a kapcsolatot, azt csinálják, amit én: a családjukkal töltik az időt, és edzenek.

– Mit szól a korai szezonzáráshoz, és ahhoz, hogy bajnokot és kiesőt sem hirdettek az idén?

– Rövid volt a szezon, mindössze 21 mérkőzést játszottunk. Nem lehet tudni, mi lett volna, ha lemegy a középszakasz, majd a rájátszás. A Falco és a Körmend szerintem az első háromban végzett volna. Mi a középmezőny elején álltunk, amikor félbeszakadt a bajnokság, úgy érzem, hogy sikerült volna előrelépnünk. Az elmúlt évadbeli sérüléseim után én is utolértem magamat fizikálisan, a játékom és a formám is javult. De ezeket már soha nem fogjuk megtudni. Olyan döntéseket úgysem lehet hozni, hogy mindenkinek jó legyen. Nehéz okosnak lenni ebben a helyzetben, ami biztos, hogy az egészség szempontjából a legjobb döntést hozta az MKOSZ.

– Hol játszik majd a következő szezonban?

– Nagyon várom a közös tréningeket, a meccseket, egyszóval a következő évadot, amit ugyancsak az Olajbányász színeiben fogok eltölteni. Remélem, hogy nemsokára véget ér a veszélyhelyzet, és akkor a helyükre kerülnek a dolgok.