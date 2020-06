A saját nevelésű, jászberényi fiatalokra építenek

A Jászberény VT női röplabdacsapata a következő szezont teljesen új játékoskerettel kezdi meg, sőt, a vezetőedzői poszton is változás lesz. Az ősztől az NB I.-ben induló gárdánál a bennmaradást tűzik ki célul.

Egy évvel ezelőtt arról írtunk, hogy nagy változások előtt áll a berényi klub, most pedig ugyanerről számolhatunk be olvasóinknak. Viszont a változás mértéke talán még a tavalyinál is nagyobb, hiszen akkor a csapat maradt az Extraligában, keretének csak egy része cserélődött le, illetve közel hasonló célokért küzdött a következő szezonban – amit ugyebár már magunk mögött hagytunk, mely során a hetedik helyen zárt a csapat.

Ami hasonlóság, hogy ismét más tréner ül majd a kispadon: visszatér a vezetőedzői posztra Deme Gábor. A régi-új tréner az előző idényben szakmai igazgatóként segítette a klubot, előtte viszont ő irányította a berényi hölgycsapatot. A számára már jól ismert szerepkörben azonban a feladata talán most lesz a legnehezebb, mivel az egyletnek az NB I.-ben fiatalokkal kell felvennie a versenyt a riválisokkal. A kispadra visszaülő edzőt kérdeztük a különböző változásokról.

– A gazdasági környezet és a hozzájárulások mértéke nem tette lehetővé, hogy az Extraligában induljunk – vázolta fel a helyzetet Deme Gábor.

– A klub támogatása 40 millió forinttal csökkent, pont ennyi kellett volna ahhoz, hogy ismét a legmagasabb osztályban szerepelhessünk, ezért úgy döntöttünk, hogy az NB I.-ben folytatjuk. Most fontosabb dolgokra kellett összpontosítanunk, így például egy új sportcsarnok víziója miatt inkább ezt az utat választottuk. Ismét én irányítom majd a csapatot, két segítőm lesz, az eddigi vezetőedző, Makai Peti és Mészáros Peti, aki így továbbra is másodedzőként lesz a gárda mellett. Ez a páros trenírozza majd a junior- és az ifjúsági gárdát is, én pedig a serdülőket viszem.

Az 55 éves szakember arról is beszélt, hogy ezentúl berényi játékosokra építenek majd, a légiósokra nem számítanak a továbbiakban, viszont a későbbiekben azért az Extraliga-szereplés a terveik között szerepel.

– Kizárólag saját nevelésű, jászberényi fiatalokból fog állni a keret, tehát a tavalyi csapatból csak azok maradnak, akik berényiek. Fizetést viszont nem tudunk adni a játékosoknak. A biztos bennmaradás a célunk a következő szezonban, de azért két-három év múlva szeretnénk visszatérni az Extraligába, ha már stabilizálódott az anyagi helyzetünk, és ha már megfelelő létszámú jászberényi játékossal rendelkezünk, akik a legmagasabb hazai szinten is képesek felvenni a küzdelmet. Láttuk, ez az irány rossz, hogy csak külföldiekkel és olyan hazai játékosokkal állunk fel, akiknek nincs helyi kötődése, ezért született meg az a döntés, hogy átalakítjuk a keretet.

– A felkészülésünk programja egyébként úgy néz ki, hogy jelenleg edzünk, egészen június végéig. Majd júliusban pihenő, augusztustól pedig folytatjuk a felkészülést a szezon kezdetéig. Szerencsére a keretünk megvan, itt vannak a fiatalok, maximum egy-két volt berényi játékos térhet még vissza – mondta Deme Gábor.

Jászberényben tehát nehezebb idők jönnek, de a röplabda kedvelői továbbra sem maradnak felnőtt bajnoki mérkőzések nélkül. A fiataloknak pedig ez egy nagy fejlődési lehetőség, így könnyebben érhetnek be az utánpótlásból érkező játékosok. Meglátjuk, milyen szezont hoz majd a 2020–21-es évad, amely során várhatóan kiélezett találkozókat játszanak a jászsági hölgyek, de sétagalopp biztos nem lesz az elkövetkező időszak.