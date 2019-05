Az Olaj a Pakson, a JKSE a Pécsen át juthat a négybe

Jász-Nagykun-Szolnok és Vas megye képviseli két-két csapattal magát a szombaton kezdődő rájátszásban. A Szolnoki Olaj helyzete talán könnyebb, mint a Jászberényé, az eddig is várakozáson felül teljesítő JKSE ugyanis pályahátrányból kezd a Pécs ellen.

Az Olaj szerdai, Körmenden elszenvedett vereségével vált biztossá az, amit addig is lehetett sejteni: a címvédő a harmadik helyen kezdi a rájátszást. Méghozzá az ugyancsak hektikus szezont hozó Paks ellen.

− Nagyon oda kell figyelni ellenfelünk tranzíciós játékára, gyors indításaira − adott némi szakmai eligazítást Jakab Máté, a szolnoki edzői stáb tagja.

− A Paks keretében szerepel talán a liga egyik legjobb támadó-lepattanózó játékosa, Eilingsfeld János. Úgyhogy meg kell próbálnunk redukálni a második esélyeket.

A paksiak ötször nyertek a középházban, és háromszor kaptak ki. Viszont szerdán szabadnaposak voltak, így rápihenhettek a negyeddöntő első meccsére.

− A Szolnok még így is nagyon erős csapat, hogy rengeteg hiányzójuk van. De természetesen ők sem verhetetlenek − latolgatta az esélyeket a korábban az Olaj szerelését is viselő Eilingsfeld János.

− Úgy gondolom, hogy ebben a szituációban meg lehet őket fogni, egyértelmű, hogy győzni megyünk Szolnokra. A csapat készen áll arra, hogy továbbjusson ebből a párharcból, természetesen mindent meg fogunk tenni ennek érdekében.

Az alapszakaszban itt is, ott is szolnoki győzelem született. De a playoff teljesen más kávéház, így ebből kiindulni nem lehet.

− Szerintem a lehető legkellemetlenebb ellenfelet kaptuk a Paks személyében − mondta Vojvoda Dávid, az Olaj csapatkapitánya. − Dzunics érkezése óta nagyon szépen összeálltak, masszív keretük van. Ami szerintem arra volt hivatott, hogy nem a középházban kellett volna végezniük, hanem a felsőházban. Úgy is alakították ki a keretüket, merész célokat tűztek ki.

− Szerintem ők is elmaradtak a várakozásoktól. A mi harmadik helyezésünk szerintem teljesen reális a mostani formánkat nézve, ettől függetlenül nem szabad lebecsülni minket. A visszhangok olyanok, hogy a Paks ellen sem mi vagyunk az esélyesek, de én ezt azért máshogy látom.

− Hazai pályán kezdünk, és igaz, rengeteg problémánk van, de igenis ki merem mondani, hogy a Paks ellen tovább kell jutnunk, és a négybe be szeretnénk kerülni. Kemény lesz. Azt nem mondom, hogy hárommeccses párharc lesz, mert az erős túlzás lenne. Igen, ebben benne lehet egy ötmérkőzéses kőkemény csata is.

A Szolnoki Olaj KK−Paks bajnoki negyeddöntő első mérkőzése 18 órakor kezdődik a körcsarnokban, az Olaj Tv felvételről adja majd 21 órától.

Egylabdás meccsen csúszott le a negyedik helyről és az ezzel járó pályaelőnyről a JP-Auto JKSE. A Pécstől elszenvedett kétpontos vereség miatt helyet cserélt a két csapat, vagyis a baranyaiak kerültek lépéselőnybe.

− Nem vagyok benne biztos, hogy előnyünkre válik, hogy idegenben kezdjük a párharcot − vélekedett Czirbus József, a jászberényiek kis csatára. − De remélem, hogy a rendelkezésünkre álló rövid idő alatt mindenki regenerálódott. Át kell venni újra azokat a helyzeteket, amelyekben hibáztunk, nagy dolgokat ilyenkor már nem lehet csinálni.

− Ismerjük az ellenfelet, ők is ismernek minket. Úgy gondolom, az akarattal szerdán sem volt baj, viszont a kettő-kettő elleni játékok védésében, a lepattanózásban és a hosszú indítások megállításában előre kell lépnünk.

A jászberényi esélyeket javíthatja, hogy bokasérülése után Nemanja Alekszandrov újra bevetésre kész. Ám vele együtt is pokolian nehéz feladat vár a JKSE-re, hiszen a Pécs mindenki számára rendkívül kellemetlen ellenfél a Lauber Dezső Sportcsarnokban. A felsőházban csak a Falco tudott ott nyerni, az Olaj és a Körmend is elvérzett Pécsett, mint ahogy legutóbb a Jászberény is.