Fő céljuk a dobogó a Szolnoki Szabadidős Sportegyesületnél

A tavalyi feljutást követően ebben a szezonban már a harmadosztályban szerepel a Szolnoki Szabadidős Sportegyesület, vagyis a SzoSza SE csapata a fallabda országos bajnokságban.

Az egyesület elnöke, Sebestyén Róbert beszélt a mindössze kétesztendős klub helyzetéről.

A 2018–2019-es idényben indult ismét szolnoki csapat az országos fallabda­bajnokságban. Remekül alakult a bemutatkozószezon, a részleteket Sebestyén Róbert ismertette.

– A második helyen végeztünk tavaly tavasszal a negyedik ligában. Ez azt jelentette, hogy osztályozómérkőzést játszhattunk a feljutásért. A harmadik vonal kilencedik helyezettje ellen megnyertük ezt a párharcot, így ősztől már egy szinttel fentebb szerepelhettünk. A tízcsapatos bajnokságban az első összevont forduló nem sikerült jól számunkra, sajnos elveszítettük mindhárom találkozónkat.

– A közelmúltban azonban javítottunk, és három győzelemmel folytattuk a sorozatot. Ennek köszönhetően szerencsés esetben még akár a dobogón is végezhetünk, ezzel pedig lehetőségünk lenne osztályozót játszani. A negyedik helyre viszont jó esélyünk van, ami újoncként nem lenne rossz eredmény.

Ahogy Sebestyén Róbert elmondta, elsősorban Budapest-központú a sportág, így a csapatok zöme fővárosi, és a mérkőzéseket is főként itt rendezik. Egy csapatot négy fő tesz egésszé, és mindenki egyet játszik, így alakul ki a végeredmény.

– Az együttest öten alkotjuk ebben az idényben, közülünk Krasznai Gábor európai szinten is a legjobbak közé tartozik a szeniorkorosztályban, továbbá Lipták Csaba, Pákozdi Roland és Kovács Viktor erősíti még a gárdát. Segítjük, támogatjuk egymást az összecsapásokon, erre lehetőséget biztosít a lebonyolítás is, hiszen egyszerre mindig csak egy sportoló van fent a pályán. A folytatásban is az a célunk, hogy a csapategységet erősítsük és minél sikeresebbek legyünk.