Mezőtúr vagyona egyik napról a másikra több száz millió forinttal gyarapodott, olvasható napilapunk mai, ötödik oldalán. Csupán amiatt, mert számba vették a Györfi Sándor szobrászművész nevével fémjelzett helyi képzőművészeti alkotótelep táborlakó művészeinek város felé történt felajánlásait.

Negyvenkét évnyi mezőtúri ihletésű művészeti értéket hagyott hátra több mint száz képzőművész, az alkotótelep 1981-es megnyitása óta. Legalább félezerre tehető a számuk. A műkincsek java része a Városi Galéria állandó kiállítási anyaga, míg a félszáz felé közelítő köztéri szobrok, domborművek és festmények Mezőtúr terein, parkjaiban, iskolák, intézmények, hivatalok, egyéb épületek helyiségeiben, külső, belső falain láthatók.

„Na, és ettől még éhesek maradunk!”, mondhatnák egyesek a hír hallatán. Gyomruk megközelítéséből igaz is az állítás. Más szemszögből azonban mégiscsak gazdagodtak a városlakók, még ha közvetlenül valóban nem a saját zsebük éhsége csillapodott. A műtárgyak eszmei értékének megállapítása és közvagyonba vétele a mezővárosban ma, holnap és holnapután élők lelkét és szellemét igyekszik gyarapítani. Györfinek és társainak ezért is volt hasznos megalapítania a helyi Takács-tanya művésztelepét, összeseregítenie nyári táborlakóknak a neves művészeket, és gondoznia az értékmentés okán létrejött közalapítványt.

A Kossuth-, Munkácsy-, Prima- és egyéb díjas Györfi Sándor Karcag szülötte, a Kunság fővárosában él és alkot. Alkotásainak nagy része is ott született. Ám negyven éve vannak további választott otthonai. A nyíregyházi és a mezőtúri alkotótelepek is például, melyeknek kezdete óta művészeti vezetője is egyben. Eddigi munkássága mindkét városban komoly vagyonteremtéssel járt. Jól lakottnak és éhesnek egyaránt látható és tapintható ma és jövőre is nyíregyházi és mezőtúri jelenléte.