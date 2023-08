Gyermekkorom kedvelt eseményei voltak az általános iskolásoknak szervezett hon- és népismereti vetélkedők. A programokon környezetünk falvainak és városainak múltjával kapcsolatos kérdésekre kellett felelni, és aki a legtöbb jó választ adta, azt a rendezvény végén oklevéllel jutalmazták.

Mostanság viszont már más idők járnak. Kevés csupán beszélni egy település izgalmas történetéről, a fia­tal generációnak jóval többet kell nyújtani ahhoz, hogy élvezze a helytörténettel kapcsolatos rendezvényeket.

Abonyban immár kilencedik alkalommal szervezték meg a helyismereti nyári tábort, amely az indulásnál azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a város jellegzetes épületeivel ismerkedjenek a gyerekek. Persze korántsem szokványos módon. Az iskolások rendre évszázados templomok tornyaiból kémlelhetik a környéket, bejárhatják lakatlan, csak kevesek előtt nyitott kúriák és kastélyok pincéjét és padlását.

Két alkalommal én is betekinthettem a különleges tábor életébe. Markó Ferenc helytörténet-kutató vezetésével olyan helyekre jutottunk be, amelyek egy része teljesen ismeretlen a városlakók számára. Az általa bemutatott érdekességek és rejtélyek nemcsak a kisiskolásokat nyűgözték le, de az idősebb korosztálynak is tartalmas kikapcsolódást kínáltak.

Hagyománnyá vált táborát várhatóan jövőre is megrendezi a város. Habár a program részletei még nem dőltek el, az már most biztos, hogy megoldatlan rejtélyekben akkor sem lesz majd hiány.