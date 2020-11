Szívszorító levelet kapott az Országos Mentőszolgálat

Megrendítő sorokkal köszönte meg a mentők segítségét Ildikó.

A napokban rosszul lett K. Ildikó édesapja: az asszony riadtan telefonált a mentőknek, akik azonnal elindultak. A kiérkezésükig meg kellett kezdenie az újraélesztést az édesapján a telefonon kapott utasítások alapján. A mentők megérkeztek, ám már ők sem tudták megmenteni a férfit.

Ildikó most köszönetet mondott a mentőknek, hogy mindent megtettek, és egyúttal a diszpécser hölgynek is, aki mindvégig vele volt a nehéz percekben – ez sokat jelentett neki – fedezte fel a Ripost.

Íme a levél, amit az Országos Mentőszolgálathoz juttatott el Ildikó:

„Szeretném megosztani veletek, ami történt velünk. 2020. 11. 22. hajnalban édesapám rosszul lett, tárcsáztam a 112 segélyhívót, ahol pillanatok alatt kapcsolták az ügyeletet, ahol néhány rutinkérdés után azonnal indították hozzánk a mentőegységet. Sajnos pár perc múlva édesapám semmire sem reagált. Újra tárcsáztam a segélyhívót, és mondtam, hogy sajnos semmire sem reagál apukám. Azonnali segítségnyújtást kaptam a diszpécser hölgytől, aki mondta nekem, hogy ellenőrizem a pulzusát. Sajnos már nem volt. A mellkasa emelkedik – kérdezte tőlem a hölgy? Sajnos az sem. Mondta, hogy azonnal el kell kezdenem az újraélesztését apukámnak, fordítsam a hátára, a fejét helyezzem stabil helyzetbe, és kért, hogy legyek erős, végig mellettem marad, míg a mentő megérkezik, de el kell kezdenem az újraélesztését. A hölgy számolt nekem és kért, hogy úgy nyomjam a mellkasát. A mentő megérkezett azonnal, szaladtak be az orvosok hozzánk, s mondták, hogy innentől átveszik apukámat. Kérdezték, mióta próbálom az újraélesztését, válaszoltam, hogy 14 perce, mert addig voltam vonalban a hölggyel. A mentősök is hiába próbálták az újraélesztését, sajnos nem tudták visszahozni. Szeretném ezúton megköszöni az ismeretlen hölgynek, hogy végig velem maradt, és a mentősöknek is, hogy mindent megtettek azért, hogy visszahozzák nekünk édesapát, de sajnos tüdőembóliát kapott.

Köszönettel: K. Ildikó”