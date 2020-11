A tévében is megvillantotta szakácstudását Bujáki Zsanett

Céklával, cukkinivel, zellerrel is szívesen dolgozik a fiatal szakács, Bujáki Zsanett. Megmérette magát egy népszerű televíziós főzőműsorban is, ahol a tapasztalatok mellett barátokat is szerzett. A tökből készült finomságait a rákócziújfalui faluházban tartott bemutatóján is megkóstolhatták.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Bujáki Zsanett Budapesten tanulta meg a szakma alapjait. – Nagyon jó gyakorlati helyem volt, ahol meg is szerettették velem a főzés alapjait és a szakmát magát. Amikor hazakerültem Szolnokra, egy pizzériában dolgoztam. Nem is akkor történt az életemben a nagy váltás, hanem amikor a lányom megszületett – mesélte a kezdetekről Zsani, majd hozzátette, mivel gyermeke jó alvó volt, sok szabadidő jutott neki, és folyamatosan azon törte a fejét, hogy merre fejlődhetne. Zsani természetesen hagyományos ételeket is főz a családjában, elmondása szerint húsos tarhonya is kerül az asztalra, a szívéhez a legközelebb mégis az úgynevezett fine dining áll. – Úgy értelmezem ezt a vonalat, hogy a tányér elrendezése, a tálalás olyan szép legyen, hogy először a szem lakjon jól. Az ételekből minőségi szépségű összeállítás készül, hogy szinte ne is akarja az ember megbontani. Olyan ízeket vonultat fel, amiből elég a picike adag a telítődéshez – részletezte. Szívesen dolgozik zöldségekkel, a zellert, a cukkinit, de így szezonban a céklát is sokféleképpen használja fel. – A zellert nagyon elhanyagolják az emberek, a legtöbben csak a levesbe rakják bele, pedig egy finom és sokrétűen elkészíthető alapanyag. A cukkiniből süteményt is sütök. A húsokból szinte minden jöhet, de a nyúl nemesebb, azzal szeretek dolgozni – avatott be. Egy népszerű televíziós főzőműsorba is benevezett, a nyúlgerincet nyúlmáj-práddal, fehérrépapürével, savanyított körtével és mézes vilmoskörtemártással tálalta. – Harmincévesen úgy gondoltam, hogy szükségem van arra, hogy a komfortzónámat feszegessem. A felvételek és maga a műsor is kicsit kibillentett a szürke hétköznapokból. A forgatáson sok embert ismertem meg, még barátságok is kötődtek – elevenítette fel. A különleges ételek ötletét az internetről meríti. – Feszültséglevezetés a főzés. Van, aki fest, én főzök. Ebben élem ki a kreativitásom, folyamatosan keresem az érdekes ízpárokat. Bújom az internetet, és figyelem a gasztroblogokat, öt-hat-hét receptből állítom össze az ételt. De volt már, amikor úgy keltem fel reggel, hogy megálmodtam egy tányért vagy ízkombinációt, és addig próbáltam, míg el nem értem a kívánt hatást – tette hozzá. Mivel kislánya alig négyéves, így Zsani egyelőre csak otthon próbálgatja szárnyait, tervei szerint viszont néhány év múlva újult erővel térne vissza a vendéglátás világába. Remek párost alkot a tök és a hal A rákócziújfalui faluházban, a halloween kapcsán szervezett rendezvényen tökös finomságokat készített – túllépve a sült tökön és a krémlevesen. A napokban otthon is sikerrel kombinálta a tököt és a halat. – A citrusos tökfőzeléket párolt tökkarikával tálaltam, hozzá diókérges tőkehalfilét sütöttem. Aki azt mondja, hogy nem szereti ezeket, az is jóízűen megkóstolta – mesélte Bujáki Zsanett.