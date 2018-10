Gazdikereső: ezek a kutyusok alig várják, hogy valaki hazavigye őket

Ahogyan azt rendszeres olvasóink már tudhatják, igyekszünk minél gyakrabban felhívni a figyelmet az árván maradt, gazdira váró kutyákra, ezért időről időre bemutatunk Önöknek néhányat közülük.

Nem tudjuk elégszer hangsúlyozni ugyanakkor azt is, milyen jót tehet ezekkel az állatokkal az, aki örökbefogadásra szánja el magát. Ezúttal a Kéz a Mancsért Egyesület gazdikeresői közül ismerkedhetnek meg öt kutyussal, akik közül hárman még csak pár hetesek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Kezdjük is a kicsikkel. Botond, Axel és Polli testvérek, anyukájukkal együtt Tápiógyörgye határában tették ki őket egy forgalmas útra egy vegyszeres dobozban. Az egyesület munkatársainak köszönhetően a kis család azóta már biztonságban van, viszont egy szerető gazdi nagyon hiányzik nekik. A kölykök hat hetesek, Botond és Axel kisfiú, Polli kislány. Mindhárman oltva, chippel ellátva és szerződéssel keresik örökbefogadójukat.

Mutatjuk is őket sorban:

A negyedik kutyus, akit be szeretnénk mutatni, Ervin. Őt Jászboldogházán találták, eléggé megviselt állapotban, a bundája bogánccsal, magvakkal, olajjal volt tele. Megmentői alaposan megfürdették, Ervinből pedig egycsapásra csodaszép fehér bundájú fiatalúr lett. Most egyéves, várhatóan közepes termetűre nő majd. Oltva, chippel ellátva és ivartalanítva keresi az igazit.

Végül pedig jöjjön Teddy. Teddy egy tíz hónapos különleges kisfiú. Más kutyákkal és cicákkal nem igazán jön ki. Ugyanakkor egy igazi szeretnivaló kis bohóc, aki imád az emberek közelében lenni. Viszont csak az lehet a barátja, akit elfogad! Sajnos egy gyógyíthatatlan problémával is küzd. Három orvos is megvizsgálta már őt, akik mind arra jutottak, valószínűleg bántalmazás miatt sérült a központi idegrendszere, emiatt nem lát, illetve csak fényekre reagál. Ettől függetlenül viszont a doki szerint is tökéletes életet élhet – hiszen a többi érzékszervével semmi gond -, persze csak ha valaki mindezekkel együtt elfogadja és szeretni tudja őt. Mi nagyon drukkolunk neki és persze a többieknek is!

Ha valamelyik kutyus felkeltette az érdeklődését és szeretne örökbefogadni, vagy tájékozódni, megteheti a Kéz a Mancsért Egyesület elérhetőségein:

telefonszám: 06 30 731 8116

vagy az egyesület facebook oldalán privát üzenetben.