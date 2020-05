Támogatásokkal segítik megyénk kisvállalkozásait

A koronavírus-járvány az elmúlt időszakban takaréklángra kényszerített számos kisvállalkozást, nem is szólva azon esetekről, amikor boltokat kellett bezárni, szolgáltatásokat felfüggeszteni a korlátozások idején. Vajon miként lehetne az érintettek számára hathatós segítséget nyújtani?

– Ez nem egyszerű feladat – hangsúlyozta dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, akit megkerestünk ez ügyben. – Abban reménykedem, hogy innentől már elkezd talpra állni a gazdaság, és az elodázott igényeket az állampolgárok igyekeznek pótolni. Amennyiben jövő hónaptól valóban elkezd megfelelően működni a gazdasági élet, reális esély van arra, hogy a múlt évi teljesítményt is sikerüljön végül felülmúlni. Az országos kamara elnökével is megvitattuk a helyzetet, és a növekedés tekintetében a megyék között elöl vagyunk. Jó néhány vállalkozóval is beszéltünk, közülük csak egy mondta, hogy jelentősebb visszaesés lesz nála, a többi úgy vélte, tudják pótolni a korlátozások idején elszenvedett kiesést.

– Nyilván, van egy törésvonal, de az országos támogatások is segítenek, jelentős források állnak rendelkezésre, hogy az átmenetileg nehéz helyzetbe került vállalkozások átvészeljék ezt az időszakot. A korábbi források ugyan kiapadtak, az említettek viszont országos szinten a teljes költségvetéshez viszonyítva csekély összeget képviselnek, így reális esély van további átcsoportosításokra – magyarázta a megyei iparkamara elnöke.

– Alapvetően két dolog jelenthet segítséget szorult helyzetbe került vállalkozásoknak – mutatott rá dr. Lits József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) megyei elnöke. – Az egyik arra fókuszál, hogy a piacon tudjanak maradni, legyen kereslet az általuk kínált termékekre vagy szolgáltatásokra. A másik a költségeik csökkentését célozza, ilyen például a bérleti díjak csökkentése, esetleg átmeneti elengedése. A vállalkozásoknak pedig próbálniuk kell az újdonságok felé elmozdulni, olyan termékeket beszerezni, előállítani és értékesíteni, ami eddig nem volt a piacon.

– Ehhez persze elengedhetetlen egy kis piackutatás és marketing, hogy felmérjék, mi az a termék vagy szolgáltatás, amire ha most nem is, de hamarosan szükség és igény lesz – hangsúlyozta.

Elmondta, egymás után fordultak hozzá is a kisvállalkozók, hogy mi lenne számukra a megoldás.

– Az új Széchenyi Kártya konstrukciók bevezetése most olyan lehetőséget jelent számukra, ami korábban még nem volt. Ezeknek a hiteleknek óriási előnye az alacsony – mindössze 0,1–0,2 százalékos – kamat. E konstrukciók kialakításával a vállalkozások fennmaradása és a munkahelyek megtartása volt a cél. A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz, a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, a Széchenyi Likviditási Hitel és a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz, valamint a nagy sláger, az Agrár Széchenyi Kártya Plusz mind nagyon pozitív irányba tudja elmozdítani a vállalkozások helyzetét – világított rá a megyei VOSZ-elnök, elmondva, hogy ezekre már mutatkozik is nagy igény.