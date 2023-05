Mindössze két lépésből áll a Signal for Help segélykérő kézmozdulat, mellyel kiáltás nélkül is jelezhetjük, hogy bajba kerültünk.

– Az egységes segélykérő mozdulatot egy női alapítvány vezette be Kanadában 2020. április 14-én, majd néhány héttel később az Egyesült Államokban is útjára indult. Európában civil szervezetek kezdtek kampányt az ilyen módon történő segítségkérés népszerűsítésére – tekintett vissza András Hunor Lehel, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Hozzátette: eddig a Jászkunságban nem használták a kézjelet.

Pedig a mozdulatsort egy veszélyben lévő vagy segítségre szoruló személy használhatja arra, hogy figyelmeztesse a többi állampolgárt, azonnali segítségre van szüksége, azonban körülményei miatt erre más módon nincs lehetősége.

A videót a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság készítette.

– A jelzés nem verbális; kortól, nemtől, kultúrától és nyelvtől függetlenül egységesen alkalmazható. A mozdulatsor használható személyesen, de akár videóhívás útján is. Kifelé nyitott tenyérrel jelezhetünk, majd behúzzuk vízszintesen a hüvelykujjat és arra lehajtjuk a négy másik ujjat – vázolta a lépéseket András Hunor Lehel.