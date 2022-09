Mit jelent számodra a szülővárosod? Ez a kérdés állt azon a felhíváson, mellyel alkotásra buzdították az újszásziakat. A város huszonötödik születésnapjára meghirdetett pályázatra aztán különböző technikával készült képzőművészeti alkotások érkeztek, mindenki másképpen „mondta el”, hogyan is látja a városát.

Gyerekek és felnőttek egyaránt megmozdultak, előbbiek főként rajzokat készítettek, utóbbiak pedig változatos technikákkal dolgoztak, volt, aki grafikán, festményen, más fényképeken örökítette meg Újszász szépségeit. Ezek mellett egészen különleges pályaművek is készültek, így szövések és decoupage-alkotások, valamint olyan is akadt, aki ruhaviseletet varrt.

– Ezeken a ruhákon a város zászlajának a színei jelennek meg, és szintén a jellegzetes zöld színnel készítette az alkotó a ruhákra a különleges hímzést. Természetesen minden alkotás különleges valamiért, legtöbben a város jellegzetes helyszíneit örökítették meg, vagy egy emlékezetes pillanatot vetettek vászonra, a gyerekek pedig igazán bájos képeket rajzoltak, festettek – mondta el és mutatta meg az alkotásokat Nemes Zsuzsanna a pályázat eredményhirdetése előtt.

A könyvtár megbízott szakmai vezetője azt is elárulta, hogy a pályázati művek mellett egyéb, a város elmúlt negyed évszázadát bemutató emlékek is láthatóak az intézményben.

Képek, dokumentumok az elmúlt évekről. Bemutatjuk azokat, akik eddig átvehették a városi díjakat, melyeket egyébként 2000 óta adnak át a város napja keretében. Érdekesség, hogy digitális formában is vissza lehet tekinteni, korábbi felvételekbe lehet belenézni és belehallgatni a tárlat keretében. Érdekes múltidéző

– tette hozzá a könyvtár munkatársa.

Az egyik ruhaviselet Újszász zászlójának a színeiben pompázott

Fotós: Nagy Balázs

A város jubileumi rendezvénye keretében természetesen még számos program várta az érdeklődőket. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezésében térségi diákszínjátszó találkozót rendeztek.

A művelődési házban megtartott esemény középpontjában a szabadság állt, a színjátszó csoportok ezt a témát dolgozták fel. A könyvtárban is zajlottak a programok, ott egy derűs és egyben elgondolkodtató irodalmi élmény is várta az érdeklődőket: Bajnai Zsolt „Csálé képek” novelláskötetét mutatta be Bajnai Marcell zenei kíséretével. A hétvége pedig igazi programkavalkádot tartogatott a városlakóknak, akik méltóképpen és természetesen szórakozva ünnepelték meg a település várossá avatásának huszonötödik évfordulóját.