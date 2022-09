Dr. Hajdu Lajos kultúrapártoló és -szerető ember volt, neki köszönhetően indultak el a faluban a művészeti táborok, amelyek azóta is működnek, de támogatta Győrfi Lajos szobrászművészt is, akinek alkotásai díszítik a köztereket és a fürdőt. A Nagykun Festőtábor, a Körmendi Lajos Írótábor, a Népművészeti Alkotótábor ma is működik.

Molnár János polgármester és dr. Hajdu András, az orvos fia együtt leplezték le Győrfi Lajos alkotását, melyet megkoszorúztak Berekfürdő testvértelepüléseinek képviselői, a falu lakosai pedig egy-egy szál virággal tisztelegtek szeretett orvosuk emléke előtt.