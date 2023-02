A Magyar Posta október végén jelentette be, hogy az energiaárak emelkedése miatt 364 posta működésének szüneteltetésére kényszerül. Az intézkedés vármegyénket is érintette, tíz postahivatal ajtajára került akkor lakat. A társaság a napokban újabb hírt közölt, miszerint nincs lehetőség az ideiglenesen szünetelő posták újranyitására. A hírrel kapcsolatban megkerestük a Magyar Postát, s megkérdeztük, mi lesz a bezárt hivatalok dolgozóinak „sorsa”.

A zárva maradó posták munkavállalóit jelenleg közeli postahelyeken foglalkoztatjuk munkaszerződésük alapján, vagy munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében. Eszerint a munkáltató egyeztetéseket kezd a munkaszerződések módosításában érintett munkavállalókkal

– írták válaszukban a Magyar Posta Zrt. Társasági Kommunikációs Osztályának illetékesei. Hozzátették: a jelenlegi munkavégzési helyeken a továbbiakban is a forgalom, a forgalom átterelődés figyelembevételével határozzák meg az üzemeltetéshez szükséges létszámot a gazdaságos működés fenntartása érdekében.

Ahogy arról korábban írtunk, a Magyar Posta és az érintett önkormányzatok megállapodása értelmében január 2-án újra nyitott a Szolnok 5 posta a Széchenyi-városrészben, valamint a Kunszentmárton–Kungyalu kirendeltség. A legutóbbi hír szerint viszont továbbra is zárva tart Szolnokon a pletykafalui és kertvárosi postahivatal, a szolnoki 4-es (Mártírok útja 34.), a 6-os (Városmajor út 55.), a 7-es (Tószegi út 51.) és a 9-es (Károly Róbert utca 7.) postahivatal. Karcagon a Móricz Zsigmond úti 2-es posta és Törökszentmiklóson a Vörösmarty út 53. szám alatti kirendeltség.

Mindezekkel együtt a Magyar Posta Zrt., ahogy a válaszban írták, továbbra is mindent megtesz azért, hogy lakossági és üzleti ügyfelei számára is az igényekhez illeszkedő, magas színvonalú, minőségi szolgáltatást biztosítson országszerte. Arról is írtak, hogy új partneri programot indítanak. A társaság ennek keretében lehetőséget biztosít arra, hogy az önkormányzatok, vállalkozások, és egyéb partnerek még nagyobb számban vegyenek részt a posták működtetésében. A vállalat arról is tájékoztatott, hogy a Magyar Posta megújított feltételekkel továbbra is lehetőséget biztosít a posták szerződéses üzemeltetésére, a szerződő fél üzleti alapon fizet díjat.