– A hóvirágok kisebb csoportokba ültettük szét, így az arborétum több pontján is felbukkannak – mutatott az útmenti hírnökre.

A megszokottnál hamarabb virágzott ki a téltemető is, az apró sárga virágok ugyancsak színesítik a területet. Tovább haladva a térköves úton egy pihenőpadhoz vezetett minket. A hanga félék közé tartozó télen is virágzó erika rózsaszínbe öltözött, de a japán mahónia fürtszerű virága is megmutatta magát.

A csendes sétát is csak egy varjúpár károgása törte meg, akik bár nem megszokott madarak errefelé, mint kiderül néhányuk fészket rakott a közeli ártéren.