1. Áruház nyílik a volt Domus helyén Szolnokon

Még idén Aldi lesz a volt Domusból Szolnokon. Az épület évek óta üresen áll, régóta pletykák kelnek szárnyra arról, mi történik majd a hatalmas épülettel. Most már biztos, hogy áruház lesz belőle. A környéken 50 parkoló is épül, ehhez pedig komoly átalakításokra is szükség lesz.

A tervek szerint még idén megnyitja kapuit az új áruház

Fotós: Mészáros János

2. Elloptak egy komplett tanyát Cegléden, egy család néhány hét alatt szinte mindent elbontott és elvitt

Két ceglédi mezőőr szembesült március 26-án egy elhagyatott tanyánál a nem mindennapi látvánnyal. Egy férfi éppen bontotta egy ablaktalan ingatlan tetőszerkezetét, hárman pedig inaskodtak neki. Mint kiderült, az ugyeri család tagjai egy hónap alatt lebontották a házat. A ceglédi nyomozók elfogták a tetteseket, a faanyagot pedig lefoglalták.

3. Új laktanya épül Szolnokon, lakópark is készülhet a katonáknak

Elkészültek a szolnoki Thököly úti új laktanya tervei, a kivitelezés 2024-ben indulhat el. A Besenyszögi úti volt laktanya területét is felajánlotta Szolnok a honvédségnek, ahol egy lakópark épülhet. A hírt Szalay Ferenc polgármester jelentette be.

4. Nem nyugszik a szolnoki sorozattolvaj, ezúttal több százezer forintnyi ékszert lopott

A Szolnoki Járási Ügyészség lopás miatt indítványozta egy 36 éves szolnoki férfi letartóztatását. Az illető április 3-án reggel betért egy nyitott kapus ház udvarára, onnan átmászott a szomszéd ingatlanra, ahol a fészerből magához vett kalapáccsal betörte a ház ablakát. A férfi bemászott a lakásba és onnan mintegy 350 ezer forint értékben arany ékszereket lopott el.

5. Nem ment drogelvonóra a „kristályt” szippantó tiszabői nő

A Tiszafüredi Járási Ügyészség kábítószer fogyasztás és birtoklás miatt vádat emelt egy 24 éves tiszabői nővel szemben. Az ügyészség korábban felfüggesztette az eljárást, hogy a nő kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, felvilágosításon vegyen részt, amelyeket azonban rendre kihagyott.