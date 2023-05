– A tél tizedelné meg a darazsak számát, csakhogy az most gyakorlatilag nem volt, így valószínűleg a királynők szinte mindegyike áttelelt– mondta az idei várható darázshelyzetről Molnár Ferenc szolnoki méhészmester. A szakember szerint ez azt jelzi előre, hogy az idei nyáron és ősszel sok darázs várható.

– Tavasszal kezdik a kolóniájukat újjáépíteni, ilyenkor még a darázskirálynő kirepül a fészekből és gyűjti az élelmet, később már csak a dolgozók jönnek elő. Azért fontos, hogy kihelyezzük még tavasszal a csapdákat, hogy elkapjuk a királynőket, így megszakad a fészkek építése is. Bár a darázscsapdákat már korábban ki kellett volna rakni, hogy a királynők ne tudjanak kolóniát építeni, de még most is védekezhetünk a házi csapdákkal a rovarok ellen. Mindenféleképpen arra kell figyelni, hogy a méhek ne látogassák meg ezeket a darázscsapdákat, édes szirupokat ne rakjunk ki, a legjobb – amit a darazsak szeretnek, de a méhek nem – az a sör, üdítő és egy pici ecet keveréke.

Ezt egy üres műanyag flakonba kell tölteni, melynek levágott tetejét fejjel lefelé, mint a tölcsér, belefordítjuk. Így a darazsak nem az embert zaklatják majd például a teraszon, hanem a flakonba másznak bele. És míg bemenni be tudnak, de ki már nem találnak üvegből – magyarázta a csapda működését. Mint megtudtuk, azért is fontos elkezdni mielőbb a védekezést, mert egy darázskolónia száma őszre több tízezer egyedszámra is felduzzadhat.

A legjellegzetesebb kár, amit ilyenkor okozni tudnak, hogy a hagyományos saralt padlásnak nevezett régebbi építésű házakba befészkelik magukat. Kedvenc helyük a két sárléc közötti terület, itt építik ki a fészküket. Ahogy bővítik az életterüket, a sarat is szétrágják, leszakad a mennyezet, a darazsak pedig elözönlik a lakást.

– Ilyenkor, ha este van, azonnal le kell kapcsolni a villanyt és kiosonni a szobából. Ha fényes nappal van, akkor el kell húzni a függönyöket, mert a fényfelület odacsalja a rovarokat az ablakhoz, hogy ne az embert vegyék célba. Persze, ehhez kell egy lélekjelenlét, vagyis mindenféleképpen szakemberhez kell fordulni. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület honlapján feltüntet egy listát, akik ilyenkor hívhatóak, noha maga az egyesület ilyennel nem, csak méhrajbefogással foglalkozik – tanácsolta a méhészmester.

Hozzátette, mindenkinek érdeke az, hogy ne szaporodjanak el a darazsak, ugyanis a gyümölcsösökben, például a szőlőben is kárt tesznek. A darazsak kezdik meg ugyanis a szőlő héját, és ezután már a méhek is szívesen fogyasztják az édes nedűt.