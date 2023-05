Csapadékos időszak áll mögöttünk, mostanra pedig a napsütéssel együtt beköszöntött a meleg is. A természetben, a földeken és a parkokban is szépen kizöldült a növényzet. A szántóföldeken is örömmel fogadták a növénykultúrák az esőt, egyelőre ígéretes képet mutat a határ.

A magyar hősök emléknapja alkalmából szombaton este megemlékezést tartott a jászapáti önkormányzat. Az első világháborús emlékműnél Burik Bernadett, a Jászapáti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola történelem tanára, a Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány elnöke mondott beszédet. Mint mondta, erkölcsi követelmény, hogy a magyar hősök emlékünnepén méltó módon rójuk le hálánkat a nemzet és Jászapáti hősei előtt.

A földi szúnyoggyérítés részleteiről tájékoztatták a tiszaföldvári lakosságot.

Mesebeli játékbirodalommá varázsolták a művelődési ház előtti parkot.

Mozgással töltötték a péntek délutánt a Szapáry úti ovisok és családjaik. A különleges gyermeknapon a Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola jóvoltából a sportágakkal is megismerkedhettek a legkisebbek.

Koncertek is szórakoztatták az érdeklődőket a besenyszögi fesztiválon.

Szárnyas Fesztivált rendeztek Miklóson, az eseménynek a strandfürdő adott otthont.

Szolnok aranylemezes dobosa, Ratkai Miklós a gyakorlásra esküszik.

Napsütés, mosoly és gyermekprogramok. Izgalmas rendezvények csábították a szabadba Jász-Nagykun-Szolnok vármegye családjait a pünkösdi hosszúhétvégén.