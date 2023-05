– Kevés Zagyvarékason a felelős állattartó, viszont rengeteg a szabadon kóborló kutya; ráadásul sok se chippelve, se beoltva nincs, mivel az pénzbe kerül – vázolta fel a nem új keletű helyzetet Venczel Anett, a polgármesteri hivatal munkatársa.

Gyakran a tartási körülmények sem felelnek meg az állatvédelmi törvényben előírtaknak. A hivatalnak is rengeteg munkát adnak a kutyás problémák, heti szinten járják a települést, de végesek a lehetőségeink. Hiába küldjük ki a felszólítást, vagy szabunk ki bírságot, akár többször is, az érintettek egyszerűen nem törődnek vele. A bírságot sem fizetik be. Ezek az ügyek így majd átkerülnek a NAV-hoz, ők fogják behajtani a tartozásokat.

Vincze Anett azt is elmondta, próbálják elkerülni, hogy a kutyák sintértelepre kerüljenek, mivel ott negyvenöt nap után elaltatják őket, ha nem sikerül gazdát találni nekik. A Tisza Állat-és Természetvédő Egyesülettel szoros a kapcsolatuk, idén is már rengeteg rossz körülmények között tartott állatot mentettek a faluból.

– Az a célunk, hogy minél több rossz sorsú kutyának segítsünk gazdát találni és elejét vegyük a nem kívánt szaporulatnak. Ezért van most ez az ivartalanítási akció, melyre azt egyesület szerzett támogatást, az önkormányzat pedig állja chippelés és az oltás költségeit. Bízunk benne, hogy ez ilyen kezdeményezéseknek előbb-utóbb meglesz az eredménye – bizakodik a hivatal állatbarát munkatársa.

Ezt a lesoványodott kutyust is sikerült megmenteni

Forrás: Beküldött fotó

László Karinától, a Tisza Állat-és Természetvédő Egyesület elnökétől megtudtuk, a mostani programra 300 ezer forint pályázati pénzt sikerült szerezniük, ebből 11 kutya ivartalanítását tudják megoldani. Már be is teltek ezek a helyek.

– Több a jelentkező, mint amire számítottunk, így kerestünk további lehetőségeket – tudatta László Karina. – Most egy budapesti állatkórház jóvoltából további négy-öt kutyát tudunk még pluszban ivartalanítani.

Az állatvédő szervezet vezetője arról is beszámolt, rengeteg kutyát mentettek már Zagyvarékasról. Napi szinten tapasztalják, hogy az itt élő emberek állattartási kultúrája milyen sok kívánnivalót hagy maga után.

Van egy bizonyos réteg, akiket hiába próbálnak rávezetni, miképp kell felelős módon kutyát tartani, nem sikerül. A mentett kutyáknak próbálnak mielőbb új gazdát találni, a sérülteknek, betegeknek állatorvosi ellátást biztosítanak.

– A napokban is Zagyvarékason jártunk. Több hete kóborolt az utcán egy törpe pincser jellegű kutya, most sikerült befogni és a hivatali kennelben helyeztük el. Nincs benne chip, elvileg van gazdája, de letagadta, hogy az övé lenne – számolt be a legutóbbi rékasi akcióról.

Ez a szerencsétlen eb dróttal, lánccal volt kikötve

Forrás: Beküldött fotó

– De sűrűn szembesülünk azzal is, hogy szerencsétlen kutyát cipőfűzővel, redőnygurtnival, kötik meg. Egy hete mentettünk egy dróttal láncra kötött ebet. Hoztunk már el innen olyan csontsovány kutyust is, aminek meg voltak számlálva a napjai, ráadásul legnagyobb hidegben a szabadban volt kikötve, háza sem volt. Sok a gázolás is, az elütött, sérült kutyát aztán magára hagyják – sorolta Karina a szomorú eseteket, melyek jól mutatják, hogy felelős állattartás terén valóban van még itt tennivaló, de a jövőt illetően, ha sok munkával jár is, az állatvédő szervezet elnöke is bizakodó.