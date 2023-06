A vihar okozta brutális károk miatt a szervezők leállították a XV. Zsír on the Feszt programsorozatot Alattyánon. Szombaton is a helyszín kártalanításán dolgoztak.

– Sajnos olyan mértékű kár érte mind a technikai, mind a kiszolgáló rendszerünket, hogy azt működőképessé tenni ilyen rövid idő alatt nem tudjuk. Foglalkozunk a jegyek kártérítésével is, aggodalomra semmi ok, viszont kérünk benneteket legyetek türelemmel, néhány napon belül erről is részletes tájékoztatást adunk majd – tájékoztatták fájó szívvel a közönséget a szervezők a Zsír on the Feszt – Alattyán közösségi oldalán.